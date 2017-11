Zum Artikel "Gefahr von außen":

Die Aussagen von Günther Baumer, dem Bezirks-Chef und stellvertretenden Vorsitzenden des Bayerischen Jagdverbandes, kann ich nur voll unterstützen. Die Unwahrheiten, welche der Bayerische Bauernverband (BBV) auf Kosten der Jägerschaft immer wieder verbreitet, sind nichts Neues. Es wird keinen Jäger geben, der nicht ein Stück Schwarzwild erlegt, wenn es ihm schussgerecht kommt und keine Schonzeit hat. Eine zunehmende Vermehrungsrate des Schwarzwildes ist eher bedingt durch das hohe Kraftfutter-Angebot in der freien Natur. Sehr gut genährte Bachen werden früh geschlechtsreif, haben viele Frischlinge und bringen sie ohne Verluste durch Ernährungsprobleme zur Selbstständigkeit.Die zunehmenden Schwarzwild-Bestände lassen sich meiner Meinung nach auch nicht durch Einzel- bzw. Ansitzbejagung in den Griff bekommen. Wenn hier nicht die großen Waldgebiete, die als Tages-Einstand dienen, mit Bewegungs-Jagden belegt werden, wird es nicht ausbleiben, dass die Wildschäden in den angrenzenden Feld- und Wiesenflächen enorm zunehmen. Die Folge wird sein, dass weitere Genossenschafts-Reviere die ihnen auferlegten Wildschadens-Ersatzzahlungen nicht mehr tragen können. Dies hat weiterhin zur Folge, dass die Genossenschaften nur durch eine gesetzlich vorgeschriebene Umlage an der Insolvenz vorbeikommen. Das wäre dann der Super-GAU.Franz Xaver Pauli, 92557 Weiding