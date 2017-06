Zu den Berichten über den "Tag der Bundeswehr" in Weiden:

Der Bundeswehr gehen "die Freiwilligen ... aus ...": So beschreibt der Oberbürgermeister von Weiden den Mangel an Nachwuchskräften bei den Soldaten. Natürlich kann man das Herrn Baron von und zu Guttenberg in die Schuhe schieben. Er hat als Verteidigungsminister mal eben mit der Wehrpflicht eine breite Rekrutierungsbasis beseitigt und so nebenbei acht Milliarden Euro im Verteidigungsetat eingespart. Das hat der Bundeswehr viel Spott eingebracht. Noch heute haben wir Flugzeuge, die nicht fliegen, Marinehubschrauber, die nicht auf dem Meer eingesetzt werden dürfen, und nur noch ganze vier Panzerbataillone, die ihre Panzer für jeden Einsatz zusammensuchen müssen. Wer will schon bei einer derartig desolaten Firma anfangen?Allerdings ist das nicht einmal die halbe Wahrheit. Gravierender ist das miserable Ansehen des soldatischen Dienstes in Deutschland. Vor allem in Großstädten schlägt den Soldaten regelrechter Hass entgegen. In Berlin beispielsweise können sie sich in Uniform nicht auf der Straße blicken lassen. Mörderrufe sind das Wenigste, was sie erwartet. Die Misere wurzelt in der Realitätsverleugnung großer Teile unserer Gesellschaft. Blauäugige Gutdenker wollen in einer unfriedlichen Welt an der "Friedensdividende" festhalten. Streitkräfte lehnen sie grundsätzlich ab. Dabei sind wir durch Cyber-Angriffe und hybride Kriegsführung bedroht. Wie wir in der Ukraine sehen, ist Krieg auch in Europa wieder möglich.Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, wenn Kanzlerkandidat Martin Schulz behauptet: "Mit mehr Rüstung ist noch nie mehr Frieden hergestellt worden." Ausgerechnet sein Parteigenosse, der Bundeskanzler Helmut Schmidt, hat 1979 mit der Durchsetzung des Nato-Doppelbeschlusses das Gegenteil bewiesen. Er erreichte, dass auf die Stationierung von atomar bestückten Mittelstreckenraketen der UdSSR in der damaligen DDR mit der Aufstellung amerikanischer Raketen in der Bundesrepublik Deutschland geantwortet wurde. Gleichzeitig wurden weitere Verhandlungen angeboten. Diese Verhandlungen aus der Position der Stärke beendeten den kalten Krieg.Wenn Deutschland "mehr Verantwortung" übernehmen will, sollten sich unsere Politiker an Helmut Schmidt orientieren. Mit der kaputtgesparten Bundeswehr ist nicht einmal der Auftrag des Grundgesetzes "Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf" zu erfüllen. Aber ohne Soldaten nützt die beste Rüstung nichts. Frau von der Leyen will die Bundeswehr zwar zum "attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands" machen. Ich frage mich, ob sie deshalb unbedingt Gender-Seminare und die Suche nach "Wehrmachts-Devotionalien" zur Chefsache machen muss?Wichtiger ist es, das Ansehen des Soldatenberufes zu stärken. Die Soldaten brauchen den uneingeschränkten Rückhalt der Bürger und der Politiker. Anerkennung und Achtung sorgen für geeigneten Nachwuchs.Erwin Niklaus, Oberstleutnant a. D., 92224 Amberg