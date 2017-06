Zu den sogenannten Fischtreppen an der Donau:

Die Fischtreppen (Fischpässe) und ihre Kosten sind ein Dauerthema, mit dem auch die Paddler eng verknüpft sind. Denn wir benötigen ebenso wie die Fische durchgängige und gesunde Gewässer. Wenn man die frei fließende Donau zwischen Mariaposching und (kurz vor) Vilshofen befährt, erlebt man einen wunderbar mäandernden Fluss mit Stränden, die belebt sind von Sportlern, Spaziergängern, Sonnenbadenden, Kindern und Hunden. Viele Menschen genießen die freie Natur und das Angebot, das uns die Donau hier macht.Da, wo die Flüsse durch Querbauwerke verbaut sind, soll es nun die Europäische Wasserrahmenrichtlinie richten. Sie erwähnen in Ihrem Artikel die immensen Kosten, und da fragen sich die Paddler, warum sich der Nutzen einer solch teuren Anlage ausschließlich auf die Fische beschränken soll? Mit nur wenigen Veränderungen könnten die Fischpässe so gestaltet werden, dass sie auch von Paddlern genutzt werden können.Warum? Der Paddler muss vor einem Querbauwerk, wie zum Beispiel einem Wehr, den Fluss verlassen und nach einem Querbauwerk wieder einsteigen. Dies bedarf zusätzlicher Infrastruktur, und der Paddler muss, was er ja gar nicht will, seine Ausrüstung über Land bringen. Auch bei größtmöglicher Rücksicht auf die Natur trampelt man so einen Weg durch Gelände, das im anderen Falle unberührt geblieben wäre.Man hält dagegen, dass der Fisch ohnehin genug Stress habe, wenn er den Fischpass aufwärts schwimmen müsse und dass er nicht auch noch einem Paddler begegnen müsse. Wir meinen, dass Fauna und Flora in und am Wasser, die Angler, die Paddler und alle anderen, die den Fluss genießen wollen, ein gleichwertiges Recht an ihm haben, vorausgesetzt, dass die Menschen sich im Einklang mit der Natur bewegen.Daher geht der Appell der Paddler von Amberg-Sulzbach an die Erbauer der Fischpässe, diese so zu gestalten, dass sie mehreren Ansprüchen genügen. Teuer genug sind sie ja.Vera Charlotte Röhrer, Vorsitzende der Kanufreunde Amberg-Sulzbach, 92237 Sulzbach-Rosenberg