Etwas anzumerken zur Bürgerversammlung (NT vom 4. Mai) hat diese Leserin:

Emotionen fehlen, Bürgerinnen und Bürger fehlen - ich war da und hätte auch mehr Interesse anstelle leerer Stuhlreihen erwartet. Andererseits: Ob ich das nächste Mal dabei bin, überlege ich mir noch (und an meiner Karriere als Zwischenruferin muss ich noch arbeiten). Der OB wollte nur kurz einleiten, aber es dauerte doch eine ganze Weile, bis Oliver Seidel zu Wort kam. Was vorgetragen wurde, kannte ich bereits aus der Zeitung - mit einer Ausnahme, dass der Stadtverwaltung noch kein Bauantrag zum Abatay-Turm vorliegt. Die Dragomir-Skizzen im Detail haben auch nicht wirklich Neues hergegeben. So ging's mir auch letztes Mal: Alles schon gelesen. Bürgerversammlung für "Aufgewärmtes" ist mir zu wenig, da würde ich schon gerne mehr erfahren...Irene Kassubek, Weiden___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.