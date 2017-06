Zum Thema Impfungen:

Kürzlich hörte ich, dass in Deutschland letztes Jahr sage und schreibe drei (!) Menschen an Masern gestorben sind. Und da ist es noch wahrscheinlich, dass die Leute nicht an den Masern selbst, sondern an Sekundärkrankheiten gestorben sind, weil sie die Krankheit nicht ernst genug genommen und sich nicht auskuriert haben.Keine Rede davon, dass die häufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen noch vor Verkehrsunfällen Selbstmord ist. Keine Rede davon, dass mehr Menschen durch Infektionen in Krankenhäusern sterben (die sie bei Einlieferung nicht hatten), als wir Tote im Straßenverkehr haben. Aber bei drei Todesfällen durch Komplikationen bei Masern wird eine Hysterie losgetreten!?Dabei sind sich Impfbefürworter und Impfgegner einig, dass es sowohl Impfkomplikationen gibt als auch dass trotz Impfung die Krankheiten auftreten können. Lediglich über das Ausmaß und die Gewichtung der beiden im Kern unbestrittenen Faktoren herrscht Dissens.Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um bei drei Maserntoten im Jahr und dieser Medienkampagne zu vermuten, dass es hier vielmehr um den Umsatz der Pharmaindustrie (Vergütung außerhalb des Ärztebudgets) geht als um Volkes Gesundheit, denn da gäbe es wichtigere Baustellen, wo man mit weniger Einsatz weit mehr erreichen würde.Allein durch das Angehen des Themas Antibiotika-Einsatz bei Mensch und Massentierhaltung sowie multiresistente Keime hätte enorme positive Auswirkungen - aber leider auch negative auf vorgenannten Wirtschaftszweig, dessen Lobby hervorragend mit der Politik vernetzt ist.Deswegen wird da in absehbarer Zeit auch nichts passieren. Dafür mobben wir lieber Impfmuffel. Das ist opportuner.Michael Bartl, 92280 Kastl