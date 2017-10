"Ständchen für Hitler":

Ich war selbst von 1940 bis 1944, zusammen mit zwei Weidenern, bei den Regensburger Domspatzen. Zum "Ständchen bei AH" habe ich es aber nicht mehr gebracht. Bis auf den letzten Satz, der mit dieser Zeit nichts zu tun hatte, war der Artikel korrekt.Unabhängig von beiden Themen "Hitler" und "Sexueller Missbrauch in der Nachkriegszeit" hatte ich bereits meine Zeit bei den Domspatzen in einer Zusammenfassung "So war's damals" 2006 aus anderem Anlass niedergeschrieben und dann auch dem Domspatzen-Archiv übersandt.Allerdings hat der Autor meine Kinder-Vorkriegszeit der ländlichen Umgebung von Regensburg zugeordnet. Ich bin aber in Kleinschwand/Tännesberg bis 1939 aufgewachsen und dort zur siebenklassigen Volksschule gegangen. Da mein Vater 1939 in Kleinschwand gestorben ist, sind meine Mutter und meine beiden Geschwister 1940 nach Weiden gezogen, und ich kam - auf Empfehlung zweier Musiker aus Tännesberg - vollkommen freiwillig und nach "Eignungsprüfung" durch Domkapellmeister Schrems zu den Domspatzen.Wir machten viele Inlandsreisen, aber fuhren auch 1942 drei Wochen nach Frankreich oder im Juni 1944 noch in die Slowakei (mit Fliegerangriff). Im Juli 1944 holte mich meine Mutter zurück, da ihr die allgemeine Lage zu gefährlich erschien. Ich machte dann 1950 an der Oberrealschule Weiden mein Abitur.Seit etwa 15 Jahren bin ich aus Dankbarkeit "Förderndes Mitglied der Regensburger Domspatzen".Dr.-Ing. Karl Unterstein Weiden/München