Einer der Kritisierten reagiert auf Leserbriefe zum Thema Wolf:

Wir sollten keine Halb- oder Unwahrheiten erzählen. Da stimme ich allen Schreibern zu. Deshalb ein paar Klarstellungen. Zu Andreas Kosel: Herdenschutzhunde sind keine "Kampfhunde". Ob sie Wölfe abwehren können, müssen wir nicht "abwarten", sondern sie tun das nachweislich in Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen seit Jahren und in Italien und Spanien seit Jahrhunderten. Sie sind mitnichten "schwer erziehbar". Rumänien ist nicht unser "Wolfs-Vorzeigeland" - wir würden keinem Schäfer in Deutschland zumuten, in derart armseligen Verhältnissen zu leben. Herr Kosel beklagt das geringe Einkommen der Schafhalter und die Mühe, die sie heute schon haben. Da ist ihm zuzustimmen - aber daran sind nicht die Wölfe schuld.Zu Erwin Schmidbauer: Die Indizien bei dem tödlichen Angriff auf eine Britin in Griechenland sprechen nicht für Wölfe, sondern für streunende Hunde. Die Bevölkerung dort hat mit diesen große Probleme, es kommt Jahr für Jahr zu schweren Verletzungen. Die zitierte norwegische Studie zur Gefährlichkeit von Wölfen hat für die letzten 43 Jahre keinen einzigen tödlichen Angriff auf Menschen in Europa festgestellt. Die letzten vier (in Spanien) waren in den Jahren 1957 bis 1974. Dennoch - Wölfe sind ernst zu nehmen. Von Wölfen verletzte oder getötete Nutztiere werden in allen Bundesländern vom Staat zu 100 Prozent des Marktwertes entschädigt, auch dann, wenn sie nicht wolfssicher geschützt sind. Und bisher wurden von Wölfen in Deutschland nicht 2000, sondern etwa 3600 Nutztiere gerissen. Das sind im Mittel etwa zehn pro Rudel und Jahr. Über 95 Prozent davon Schafe und Ziegen.Ulrich Wotschikowsky, 82487 Oberammergau