Zu den Tumulten bei der geplanten Abschiebung eines jungen Afghanen in Nürnberg:

Ja, es gibt sie noch! Jugendliche Mitbürger in Bayern, die sich an Artikel 1 des Grundgesetzes erinnern: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Respekt für die Schüler aus Nürnberg. Wenn es stimmt, was zu lesen ist, befand sich der junge Afghane seit vier Jahren in Deutschland, besuchte regelmäßig die Berufsschule, war gut integriert und hatte wohl einen festen Wohnsitz (der Polizei bekannt).Jetzt soll er in das "sichere Herkunftsland" Afghanistan abgeschoben werden. Abgesehen von der "hochsensiblen" Aktion der Polizei in einer öffentlichen Schule während der Schulzeit: Es bedurfte des jüngsten Anschlags in Kabul, um die Mär von dem "sicheren Herkunftsland" auch dem einfältigsten Politiker klarzumachen. Schade (aber das ist leider nie zu verhindern), dass sich einige Krawallbrüder dem legitimen gewaltlosen Widerstand anschlossen. Aber die Schüler aus Nürnberg haben dem bayerischen Rechtsstaat gezeigt, dass auch staatliche Aktionen dem Artikel 1 des Grundgesetzes unterliegen. Nochmal: Respekt für Nürnbergs demokratische Schüler!Rainer Hauenstein, 92224 Amberg.