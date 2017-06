Zum Artikel "Verdächtige fallen vor Festival auf" und zur Terrorgefahr in Deutschland:

Die Polizei kennt viele sogenannte Gefährder - Islamisten, Salafisten, Hassprediger -, ist aber machtlos, so lange diese keinen Anschlag oder Kindermord (aktuell) begehen. Sofort hagelt es danach Kritik an der Polizei, warum sie nicht eher eingegriffen habe. Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen ist eine heilige Errungenschaft unserer Gesellschaft und ermöglicht ein friedvolles Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen unter einem Dach, unserem Staat. Aber wie der Intoleranz dieser Gotteskrieger, die andere Religionen, unseren Staat, unsere Demokratie verachten und bekämpfen, begegnen? Unsere grenzenlose Toleranz gegenüber diesen trägt zur Zerstörung unserer Demokratie bei, indem wir sie gewähren lassen und nur beobachten. Wir müssen unserer Toleranz Grenzen setzen und sogenannte Gefährder ausnahmslos ausweisen. Sie haben kein Recht, in unserem Staat, den sie bekämpfen, zu leben.Als Alternativen zum AutoUnd zu "Städte sollen stärker in die Pedale treten":Der Aufruf ist gut, nur es passiert fast nichts. Hin und wieder sieht man neben den Hauptverkehrsstraßen kurze Abschnitte von Radwegen. Beispiel: der unsinnige Radweg von Etzenricht nach Kohlberg. Für wen ist der gedacht? Okay, die Kohlberger Radler können jetzt mit dem Rad im neuen Edeka-Markt in Etzenricht einkaufen. Sehr schön! Aber wer benützt den Radweg noch?, frage ich mich. Vielmehr sollten die Politik oder auch wir Bürger lautstark Fahrradwege neben allen Straßen fordern. Von Ort zu Ort, als echte Alternativen zum Auto.Dr. Hans Höllein, 92253 Schnaittenbach