Zum Tod von Helmut Kohl:

Mein Interesse am tagespolitischen Geschehen wurde als Teenager beziehungsweise junger Erwachsener mit den Kanzlerschaften Helmut Schmidts und Helmut Kohls geweckt. Vor allem aus Enttäuschung über das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt stand ich den ersten Jahren der Kanzlerschaft von Helmut Kohl eher skeptisch gegenüber. Kohls anfänglicher Reformhunger erlahmte relativ schnell. Reformstau und das Aussitzen von Problemen wurden zu Merkmalen seiner Innenpolitik. Schlagwörter, die in mir auf die heutige Innenpolitik bezogen ein Déjà-vu-Erlebnis auslösen.Kohl forderte die "geistig-moralische" Wende in einer Zeit, in der es noch keine (a)sozialen Medien und das kontinuierliche Absinken von Gewalt-Hemmschwellen gab. Er wurde in den ersten Jahren seiner Kanzlerschaft sogar im eigenen Lager als tumber Provinzler verspottet. Kein deutscher Politiker wurde so oft und so böse karikiert wie er. Dies lag auch daran, dass sein Verhältnis zu weiten Teilen der Medien stets angespannt war. Er hätte es sich einfacher machen können, wenn er sich bei den Medien lieb Kind gemacht hätte. Aber gerade dies war ein Charakterzug, den ich an Helmut Kohl zunehmend zu schätzen lernte: seine Aufrichtigkeit, und dass er sich nicht verbiegen ließ. Bei ihm wusste man, woran man war.Kohl war bis 1989 der unbeliebteste Kanzler in der bundesdeutschen Geschichte. Seine Popularitätswerte lagen durchweg unter denen seiner eigenen Partei. Die Dolche in seiner damals noch mutigen Partei waren gewetzt. Nach zwei gewonnenen Wahlen schien Kohls Zeit vorbei zu sein. Der Aufstand der DDR-Bürger rettete jedoch seine Kanzlerschaft, die erst danach ihre Blütezeit erfuhr.Helmut Kohl ergriff entschlossen und zupackend die Gunst der Stunde. Er war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Kohl ist für mich die Schlüsselfigur der europäischen Integration. In Zeiten der Auflösungserscheinungen der Europäischen Union hinterlässt er den Menschen in Europa ein wichtiges Vermächtnis.Der CDU-Spendenskandal hat seine politische Karriere auf eine unrühmliche Art beendet. Kohl war zweifelsohne ein politischer Machtmensch, aber einer, der dem Land und seiner Partei dienen wollte und seine Machtfülle nicht ausschließlich als Selbstzweck betrachtete. Er hat gegen das Parteiengesetz verstoßen, daran gibt es nichts zu beschönigen. Aber wer von uns ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Angela Merkel hat damals die Gunst ihrer Stunde erkannt und Helmut Kohl, ihren langjährigen "Ziehvater", weggeputscht. Ohne die Parteispendenaffäre wäre Merkel heute mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Bundeskanzlerin dieses Landes. Auch dies zählt zur Wahrheit in der bundesdeutschen Politik.Als einfacher Bürger dieses Staates verneige ich mich im Gedenken an einen großen Europäer. Helmut Kohl war kein Spalter, sondern ein Zusammenführer, der auf eine gleichberechtigte Partnerschaft innerhalb der EU setzte. Europa bräuchte ihn heute dringender denn je.Alfred Kastner, 92637 Weiden