Zur Abschiebungs-Problematik:

Das Nachbohren des evangelischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm auf dem Kirchentag in Berlin zur Abschiebung gut integrierter Asylanten war durchaus berechtigt. Es muss nämlich nicht sein, dass Menschen, die lange in Deutschland leben und sich integriert haben, trotzdem gehen müssen. Schon gar nicht zieht das Argument, dass sie die Konzentration auf die, die Hilfe brauchen, verhindern, wie die Kanzlerin in ihrer Antwort nahelegt.Angela Merkel zündet hier eine Nebelkerze. Bei der Abschiebung von ausreisepflichtigen Asylbewerbern oder Flüchtlingen, die schon lange hier leben, womöglich in Lohn und Brot stehen und sich auch sonst gut integriert haben, handelt es sich um den Konflikt zwischen dem Rechtsstaatgebot und menschlicher und wirtschaftlicher Vernunft. In einem Rechtsstaat ist wesentlich Gleiches gleich zu behandeln. Das bedeutet, dass ausreisepflichtige Ausländer ausreisen müssen, egal, wie lange sie schon hier sind und wie gut sie sich integriert haben. Alles andere wäre ungesetzliche Willkür.Dieser Konflikt könnte mit einem Einwanderungsgesetz leicht gelöst werden. Es braucht nur eine Regelung, dass auch bereits im Land lebende Asylbewerber und Flüchtlinge einen Antrag auf Einwanderung stellen können. Wenn sie die erforderlichen Kriterien erfüllen, würden sie den Rechtsstatus eines Einwanderers erlangen. Ihr Aufenthalt in Deutschland wäre damit im Rahmen unserer Rechtsordnung gesichert. Diese Möglichkeit würde zudem die tatsächlich hilfsbedürftigen Zuwanderer dazu veranlassen, ihre Pässe und Ausbildungsnachweise vorzulegen. Zurzeit kommen 60 Prozent ohne Papiere an. Aber kein Land der Welt lässt jemanden ohne Identitätsnachweis einwandern. Ein solches Einwanderungsgesetz würde kein Bleiberecht für ausländische "Antänzer" auf unseren Bahnhöfen schaffen. Dem vielzitierten fußballspielenden, ministrierenden Senegalesen des CSU-Generalsekretärs würde aber eine reelle Chance eröffnet, und die Kanzlerin müsste nicht mehr an solchen Fragen vorbei eiern.Erwin Niklaus, 92224 Amberg