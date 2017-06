Zum Artikel "Sparer zahlen nichts mehr ein":

Immer mehr Riester-Sparer, auch Kleinverdiener mit geringer Rentenerwartung (wichtigste Zielgruppe!), überblicken die Handicaps dieser Förderung: Die Rentenleistungen werden voll auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (wie Hartz IV) angerechnet. Bei Versicherungsverträgen, der weitaus dominierenden Anlageform, fallen hohe Vertriebs- und Verwaltungskosten an, die in undurchsichtigen Kalkulationen versteckt werden und große Teile der Rendite auffressen. Hinzu kommt noch, dass Riester-Renten in voller Höhe der Besteuerung unterliegen (Zusammenspiel mit der zunehmenden Besteuerung der gesetzlichen Rente), weil Sparleistungen steuerlich als Sonderausgaben geltend werden können, obwohl Kleinverdiener mit der Zulage günstiger abschneiden. Warum aber nimmt die Bundesregierung keine Verbesserungen vor, etwa indem ein fester Betrag nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird und Versicherungsverträge von der Riester-Förderung ausgenommen werden? Meine Vermutungen: a) Riester-Sparer drücken die staatlichen Ausgaben für die Grundsicherung. Sie sparen für den Staat. b) Die Versicherungslobby war und ist erfolgreich.Herbert Antes, 92539 Schönsee