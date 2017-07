In einem von diesen erlebe ich hautnah, was man den Heilungsfaktor "Menschlichkeit" nennen kann. Dies erfassen leider keine Statistiken, keine Fallzahlen und finanziellen Abschluss-Berichte, nicht einmal die krebsartig sich ausbreitende Qualitätssicherung. Und nur das zählt an den verantwortlichen Stellen. Diese eindimensionale Sichtweisen sind erschreckend. Ich kann nur jeden dazu aufrufen, den Mund aufzumachen und die Missstände zu beklagen, die durch immer mehr Zentralisierung und Auflösung von überschaubaren, "menschlich" orientierten Einheiten gerade im Gesundheitsbereich unweigerlich entstehen.Sebastian Sonntag, 92224 Amberg