Zur vom Bundesverfassungsgericht gekippten Atomsteuer:

Eine wahre Sternstunde für die Energieversorger: Jahrzehnte wurden Milliardengewinne eingefahren, während die Energiepreise für den Normalbürger stetig stiegen. Mit tatkräftiger Hilfe der Bundesregierung, zulasten des Steuerzahlers, wurde jetzt das Sahnehäubchen aufgesetzt. Mit einer Summe von 24 Milliarden Euro kauft sich die Atomlobby aus jeglicher Verantwortung hinsichtlich Rückbau und Entsorgung bzw. dauerhafter Lagerung der Lasten des Atomzeitalters frei. Das Ganze wird ein Vielfaches dieser Summe kosten und dank Merkel & Co. auf den Steuerzahler abgewälzt. Aber damit nicht genug, die vom Bund vor Jahren erfundene Brennelemente-Steuer wurde für verfassungswidrig erklärt.Mehr als sechs Milliarden Euro sind den Atomkonzernen zu erstatten. Dies hätte die Bundesregierung verhindern können, aber die anhängigen Klagen der Energieversorger waren auf Betreiben des Bundeskanzleramtes nicht Bestandteil der Verhandlungen. Damit bleiben noch lächerliche 17 Milliarden Euro vom Atomdeal. In diesem reichen Deutschland gibt es Menschen, die 45 Jahre und länger gearbeitet haben, in Minijobs für ein Butterbrot mit Aussicht auf Altersarmut schuften, und deren Rente sich auf Grundsicherungs-Niveau bewegen wird, während anderen das Geld der Steuerzahler in den Rachen geworfen wird. Handeln im Sinne des Steuerzahlers durch gewählte, vom Steuerzahler üppig finanzierte Volksvertreter sieht anders aus. Ich nenne so etwas Volksverdummung!Ulrich Köber, 92637 Weiden