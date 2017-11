Zu den beiden Leserbriefen zum Artikel "Leben im Verborgenen":

Wie der Artikel beschreibt, arbeitet Tanja Koller als einzige in eine Organisation (Kolping) eingebettete, aufklärende Person zum Thema Homosexualität in der mittleren Oberpfalz, die als Betroffene an Schulen geht. In München beispielsweise, wie in fast allen anderen deutschen (meist städtischen) Regionen, werden solche Besuche in wesentlich größerem Umfang organisiert. Über Projekte, die von Ehrenamtlichen getragen, gefördert über das pädagogische Institut der Stadt München, meist im Rahmen des Religions- oder Biologieunterrichts an Schulen gehen und dort die Schüler informieren, dass es so etwas wie Homosexualität gibt und wie Betroffene leben (letztendlich genauso, wie alle anderen). Dabei sollen Informationen vermittelt und Vorurteilen aus Unwissen begegnet werden.Zwei Leserbriefe nahmen nun zum Einsatz von Frau Koller Stellung. Die Schreiber stellen sich mit "Pfarrer" und "Fr. Dr." dem Leser vor und benutzen dabei durchweg eine Rhetorik, die sehr häufig bei Menschen anzufinden ist, die traditionellen, oft fundamentalistischen Lagern religiöser Gruppen zuzuordnen sind oder unreflektiert deren Worte wiedergeben. Gleich eingangs reklamieren beide die Wahrheit für sich, mit Worten wie: "Hasse den Irrtum, aber liebe den Irrenden" oder "... muss um der Wahrheit Willen widersprochen werden ...". Neben einigen anderen Aspekten werden dann, wenn es um die Adoption von Kindern durch Paare gleichen Geschlechts geht, Zusammenhänge geschaffen mit Diktatoren, Herrenmenschen, Kindern als Rechtssache, dem Dritten Reich.Alles Vergleiche, die wohl darauf ausgerichtet sind, Emotionen zu erzeugen, von Sachlichkeit aber weit entfernt sind. Dabei vergessen die Schreiber, dass sie ja gegen Adoption ganz allgemein und nicht, wie eigentlich gewollt, gegen die durch gleichgeschlechtliche Paare argumentieren. Ganz nebenbei wird von Homosexuellen-Lobby gesprochen anstatt z. B. von Selbsthilfegruppen. Die Wortwahl ist dabei geeignet, um mit Angst zu arbeiten und Skepsis und Ablehnung zu erzeugen. Was eine Homosexuellen-Lobby sein soll, wird dabei nicht erklärt - offen bleibt, für welche "Lobby" die Schreiber Wort ergreifen.Zur Versachlichung: Es geht z. B. beim Adoptions-Thema um zwei Menschen (in diesem Fall gleichen Geschlechts), die innerhalb einer stabilen Beziehung einem Kind eine Heimat für das Erwachsenwerden geben wollen, ein Rahmen, den ein zur Adoption freigegebenes Kind bisher nicht hatte.Im Zusammenhang mit der "Ehe für alle" wurde überhaupt die Möglichkeit geschaffen, dass auch diese beiden Menschen sich nun einem strengen Prüfungsprozess unterziehen dürfen, ob sie dafür geeignet sind. Kein Mensch hat ein generelles Anrecht darauf, ein Kind zu adoptieren. Es steht in jedem Fall immer das Kindeswohl im Einzelfall im Vordergrund - völlig unabhängig vom Geschlecht der Eltern! Das vergessen die Schreiber offensichtlich oder wollen es anders darstellen.Gruppen von Mitmenschen pauschal als irgendwie schlechter, ungeeigneter, sozial nicht so fähig darzustellen auf Basis ihrer Herkunft, der Religion, des Geschlechts oder sexueller Identität, auch das gab es lange Zeit und gibt es immer wieder. Letztendlich geben sich Mehrheiten so Sicherheit in ihrer eigenen Identität, indem sie Komplexität und Vielfältigkeit, Unbekanntes, Fremdes einfach herabstufen, ausblenden oder bekämpfen. Gott sei Dank können sich Gesellschaften jedoch entwickeln.Gerhard Huber, 80337 München