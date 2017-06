Der Investor Hasan Ismaik hatte ganz offensichtlich nie ehrliches Interesse am Verein, sondern wollte so viel Geld verdienen nur wie möglich. Daher hat er anfangs nur die jährlichen Defizite (rund 5 Millionen Euro) ausgeglichen und mit sehr überschaubarem "Invest" die Bundesliga angepeilt. Ungeduld und Rausschmisse auf allen Ebenen, eine (zumindest für deutsche Arbeitsstandards) ekelerregende Personalpolitik und in der letzten Sequenz des Profisiechtums ein völlig deplatzierter "System"-Trainer Pereira, gepaart mit dessen auserwählten, aber haarsträubenden und kostspieligen Winter-Neuzugängen, haben zwangsläufig zum Ist-Zustand geführt. Amtssprache Englisch: Geht's noch ?Auch wenn es zur Stunde noch nicht zu greifen ist - es wird in der Insolvenz der KGaA enden (müssen). Was mir aber völlig unbegreiflich ist: Wieso gibt es immer noch so viele Ismaik-Jünger, da doch die Maske jetzt für alle ersichtlich gefallen ist? Allen, die von der Champions-League faseln, dem Größenwahn verfallen sind und Erfolg um jeden Preis brauchen, empfehle ich dringend, ein paar Seitenstraßen weiter zu ziehen. Meisterschaftsgarantie inklusive. Servus! Meine Jahresdauerkarten für die Stehhalle sind jedenfalls reserviert.Am 2. Juli bei der Mitgliederversammlung wird es darum gehen, den angeblich derzeit von der Arge vorbereiteten Putschversuch gegenüber dem jetzigen, endlich vernünftigen und bodenständigen Präsidium abzuwehren. Es ist sehr wichtig, dort Flagge zu zeigen, denn die sportliche Seite ist mit Trainer Bierofka meiner Meinung nach erst mal perfekt gelöst.Günter Becher Sulzbach-Rosenberg