Zu den Berichten über liegengebliebene Lastwagen, die immer wieder die A 93 blockieren:

Solche "Blockaden" könnten vermieden werden, wenn die Baustellen auf Autobahnen den Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer angepasst würden. Für die meisten wäre es angenehmer, wenn in beide Richtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung stünde und die Fahrstreifen gleich breit wären.Folgende Vorteile würden sich aus meiner Sicht daraus ergeben: Viele Kraftfahrer könnten die Baustellen zügiger durchfahren, die meistens auf 80 km/h begrenzt sind. Für manchen Lkw- oder Pkw-Fahrer ist die Enge der Fahrbahn eine Herausforderung, sie fahren teilweise mit 50 km/h durch die Baustellen, weshalb sich bei mittlerer Verkehrsdichte Staus aufbauen. Auch für überbreite Lastwagen ergeben sich Probleme, man sieht es am Gummiabrieb an den neuen Leitplanken, der zum Beispiel von mit Baumaschinen beladenen Lastern stammt.Ein weiterer Vorteil wäre die Verkürzung der Baustellenlänge, da auf das Ausheben und das Verdichten der Bankette verzichtet werden könnte. Ein weiterer Sicherheitsvorteil wäre, dass in beide Richtungen nicht überholt werden könnte und sich Pkws und Lkws nicht zu nahe kommen würden.Ich durchfahre die Baustellen teils mehrmals täglich mit dem Lkw und beobachte die Verkehrsteilnehmer. Es fahren bei zwei engen Fahrspuren etwa 90 Prozent der Pkw auf der rechten Spur hinter den Lastern, die in der Regel mit 80 bis 90 km/h unterwegs sind und somit zwei Spuren überflüssig machen. Außerdem können bei einer Panne eines Fahrzeugs andere diese Stelle passieren. Vielleicht könnten die Planer der Baustellen sich darüber Gedanken machen.August Schedl, 92665 Altenstadt/WN