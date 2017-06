Zur Berichterstattung über den Prozess gegen einen Großvater, der mit einem Traktor sein Enkelkind überfahren hatte:

Das, was diesem Opa passiert ist, ist mit das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann.Ein paar Sekunden der Unachtsamkeit, vorausgehend eine unüberlegte Entscheidung, können schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, die ein ganzes Leben verändern. Dieser arme Mensch, der das zu verantworten hat, wird auch noch von seinen nächsten Angehörigen und Verwandten zur Rechenschaft gezogen und ausgegrenzt. Mir stellt sich hier die Frage: warum?Hat er es mit Absicht getan? Nein, davon kann nicht die Rede sein. Warum kann man diesem Menschen nicht einfach verzeihen, ihn in die Arme nehmen und ihn trösten? Wäre das nicht unsere Nächstenpflicht beziehungsweise die der Familie? "Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein." Ich weiß, dass dem Großvater aus christlicher Sicht schon lange alles verziehen ist, nur manche Menschen sind stur und eigensinnig.Von aller Schuld befreit, wünsche ich dem Opa recht viel Kraft und Zuversicht, auch wünsche ich ihm die Liebe und Zuneigung von seinen Enkelkindern und dem Rest der Familie. Spruch des Herrn: "Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe."Anna Bauer, 92274 Gebenbach