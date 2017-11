Reaktion auf eine Zuschrift zum Thema Wolf:

Mehrmals habe ich den Leserbrief gelesen und weiß immer noch nicht, wieso so etwas abgedruckt wird. Jedem seine Meinung, aber der Verfasser beschränkt sich in vor Arroganz triefender Weise auf die Verunglimpfung des Vorsitzenden des Jägerverbands und wohl auch dessen Kollegen. Er bemüht das Märchen von Rotkäppchen, um eine Traumatisierung und dadurch nach seiner Meinung resultierendes Fehldenken des Vorsitzenden aufzuzeigen. Den "Fehler im System" hat er dann - mit größter Weisheit - auch noch erkannt.Man hat, um es kurz zu sagen, den Eindruck, dass der Schreiber alle Andersdenkenden für Idioten hält und mit ihnen nichts zu tun haben will. Der Eine oder Andere wird diese Ausdrucksweise sicher als Beleidigung empfinden. Oder war es als bewusste Provokation gedacht, um eine Diskussion anzustoßen? Was mich aber am meisten stört: Der Schreiber verwendet keine Mühe, auch nur ein Argument vorzubringen, um seine Ansichten (scheinbar pro Wolf) zu rechtfertigen. Sollte bei einem Leserbrief nicht doch die sachliche Auseinandersetzung, die auch ein gewisses Grundwissen von der Materie, über die man schreibt, voraussetzt, im Vordergrund stehen? Ich jedenfalls wäre dankbar, wenn man vonseiten des NT mehr Sorgfalt auf die Auswahl der Leserbriefe verwenden würde.Georg Sauer, 92697 Georgenberg