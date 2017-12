Zum Artikel "Heute, heute, nur nicht morgen":

Dass unsere Zeitung über die Kulturveranstaltungen der Region berichtet, ist erfreulich. Das macht sie aus. Und dass sie ab und an über den Kartoffelsuppen-Tellerrand der Oberpfalz hinausschaut - zum Beispiel bis Nürnberg: um so besser. Vergleiche schaden im kulturellen Bereich nie.Leider macht die Berichterstattung immer wieder ein Rätselspiel. Jüngstes Beispiel ist der oben genante Artikel. Das Bild der Theaterfotografin Marion Bührle oben auf der Seite macht neugierig. Es könnte auch kulturfernen Lesern einen Anreiz zur Lektüre geben. Schade, dass diese - und alle anderen nicht minder - dann aber allein gelassen werden. Was folgt ist unfreiwillig komisch, zusammengeschustert und wirr. "Man drängt, stößt, frisst, spielt, säuft, schimpft, haut" beginnt der Vorspann-Text (der journalistisch mal erfunden wurde, um eine sachliche Information über den folgenden Artikel zu liefern).Der Ort der Aufführung, das Staatstheater oder auch Schauspielhaus Nürnberg, wird im Folgenden dann kein einziges Mal erwähnt. Vielmehr führen die ersten Zeilen aufs Oktoberfest 1835 in München. Nach der Ortsmarke Nürnberg wird als Nächstes die belgische Stadt Boom erwähnt. Wie fahrlässig geht der "Neue Tag" mit dem Thema "Verständlichkeit" um?Hoffen wir, dass der Nürnberger Regisseur Georg Schmiedleitner humorbegabt genug ist, solche Berichterstattung einzuschätzen. Vielleicht würde im Layout einfach eine sachdienliche Dachzeile über der Überschrift helfen. Es heißt ja, niemand sei perfekt, aber jeder einzigartig. Vielleicht könnte "Der neue Tag" da ausnahmsweise mal ein bisschen wie die anderen sein.Christian Mückl, Kirchenthumbach