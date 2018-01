Reaktion auf den Leserbrief "Gut, dass es die Blitzer gibt":

Ich habe selbst die leidvolle Erfahrung gemacht, dass die Ortsdurchfahrt von Paulsdorf als Rennstrecke benutzt wird. Ich biege von der Schmiedgaß in die Straße von Nabburg nach Amberg ein. Natürlich vergewissere ich mich, ob von Nabburg her ein Auto kommt. Mehrmals war es der Fall, dass sich hinter mir ein Auto eingequietscht oder mich mit einem überhöhten Tempo überholt hat und schon mal auf die gegenüberliegende Bushaltestelle gefahren ist. Wie sollen da die Kinder ohne Gefährdung über die Straße kommen?Nicht nur einmal ist es vorgekommen, dass mich auf Höhe der Straße, die von Lintach kommt, Autos noch innerhalb der Ortschaft überholt haben. Ich bin ebenfalls dafür, dass mehr geblitzt wird. Wer sich an die Straßenverkehrsordnung hält, hat schließlich nichts zu befürchten.Stefanie Richter, Paulsdorf