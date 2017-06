Zum Thema Pressekodex/Zensurvorwurf :

Mit großer Aufmerksamkeit verfolge ich den seit Wochen laufenden kritischen Diskurs zum Thema Pressekodex/Zensurvorwurf im NT und kann die Haltung "meiner" Zeitung leider nicht teilen. Ja, die Frage, ob man als Zeitungsmacher den Lesern immer die ganze Wahrheit zumuten kann und soll, ist wahrlich "kein einfaches Feld für Redakteure", wie der neue Leseranwalt geschrieben hat. Denn auf der einen Seite droht mit der konsequenten Nennung der Nationalität von Tätern der Vorwurf, Vorurteile gegen Ausländer oder Deutsche mit Migrationshintergrund zu schüren, und auf der anderen Seite der Vorwurf der betreuten Berichterstattung, wenn nicht sogar der manipulativen "Lückenpresse".In unserer auch rechtspopulistisch aufgeheizten Stimmung im Land ist es wohl jedermann einsichtig, dass das Schüren von Ausländerfeindlichkeit oder Islamfeindlichkeit keinesfalls befeuert werden sollte. Allerdings wiegt der in vielen Fällen begründete Vorwurf gegen große Teile unserer Medien, in der Hochphase der Migrationskrise durch einseitige Berichterstattung und unkritische, oftmals regierungskonforme Kommentierung Probleme schöngeredet oder verschwiegen zu haben, immer noch schwer und hängt vielen Medien nach.Nun ist es klar, dass auch der NT sich zunächst einmal an den vorgegebenen Pressekodex halten muss. Manche Redaktionsstuben nutzen den vorhandenen Spielraum mehr, manche weniger. Es ist auch klar, dass eine Zeitung wie der NT, dessen Stärke in der lokalen Berichterstattung liegt (aus diesem Grund bin ich auch ein überzeugter Leser des NT), in Sachen Berichterstattung aus Bund und Ländern auf Agenturmeldungen angewiesen ist. Immerhin ist es beruhigend zu wissen, dass der Leseranwalt bei einem Bericht über eine Schlägerei in einem Asylbewerberheim die Nennung von Nationalitäten immerhin für "durchaus vorstellbar" hält. Das ist doch schon mal ein Anfang. Nicht, dass der Leser auf die Idee käme, im Asylbewerberheim hätten sich die deutschen Reinigungsfachkräfte geprügelt.Dennoch einige Beobachtungen und Fragen: Der Leseranwalt hat geschrieben, der NT orientiere sich in seinen Standards "strikt am Pressekodex", wo es heißt: "Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse." So weit, so gut. Schlägt man in derselben Ausgabe Seite 8 auf, ist in großen Lettern zu lesen "Sergei W. bestreitet Anschlag auf BVB", und im Text ist die Rede vom "28-jährige [n] Deutsch-Russe[n]". Nun frage ich mich als mündiger Leser, warum beim Deutsch-Russen die Nennung der Herkunft erforderlich sein soll, beim - ich fantasiere jetzt mal - irakischen oder afghanischen Täter aber nicht.Als aufmerksamer und mündiger Leser hat man ja mittlerweile gelernt, in deutschen Presseerzeugnissen (allen voran bei dpa-Meldungen) - ähnlich wie früher in der DDR - zwischen den Zeilen zu lesen. Wenn da von "Großfamilien", "Gruppen von Jugendlichen" oder "Brüdern" die Rede ist, habe ich das Gefühl - und meine jeweiligen Recherchen bei seriösen Quellen im Internet bestätigen das zumeist -, dass es sich in solchen Fällen fast immer um Täter und Opfer mit ausländischen Wurzeln handelt.Wer im NT und vielen anderen Zeitungen mehr zu den Hintergründen von Straftaten erfahren will, der muss vielfach im Internet recherchieren. Dabei drohen zwei Gefahren: Der interessierte Leser läuft Gefahr, auf Fake News und Hysterie hereinzufallen. Dem Zeitungsmacher droht die Gefahr, dass sich immer mehr Leser, die den Wunsch nach umfassender und ungefilterter Berichterstattung haben, den Zeitungskauf gleich ganz sparen und sich ihre Informationen nur noch aus dem Internet holen. Ich möchte mir als mündiger und denkender Bürger und Demokrat ein möglichst umfassendes Bild von unserer Wirklichkeit machen. Ich möchte in Sachen Berichterstattung keine Bevormundung und Lenkung durch Politik und Medien. Ich möchte die ganze Wahrheit.Traut Euren Lesern doch mal etwas zu! Was für ein Bild habt Ihr denn von uns? Dass wir morgen gleich alle mit der Fackel in der Hand zum nächsten Asylbewerberheim laufen? Dass wir alle Parteien wählen, die Redakteure nicht mögen? Nein, dieser Pressekodex und alle, die sich strikt daran halten, befördern in unserer Gesellschaft das Misstrauen in Politik und Medien und den Verfall der guten Sitten in den sogenannten sozialen Netzwerken im Internet.Ich halte den bösen Schein, der der Verweigerung der Nennung von Ross und Reiter nun einmal anhaftet, für wesentlich fataler als die Nennung der kompletten Fakten. Wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es zum Lachen, mit welcher Verve sich die deutschen Medien für die Meinungsfreiheit und gegen staatliche Vorgaben in der Türkei einsetzen und sich selbst durch einen derartigen Pressekodex beschneiden (lassen).Dr. André Fischer, 92655 Grafenwöhr