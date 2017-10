"Nackte Tatsachen":

Mag sein, dass dieser "Tatort" einiges an Diskussionen hervorruft. Aber im Gegensatz zu den Fernsehsendungen des Senders RTL "Naked Attraction" oder "Dschungelcamp" ist dieser "Tatort" noch harmlos. Und wie die Darstellerin und Oberpfälzer Schauspielerin Christina Baumer den Beitrag in der "Bild" richtig kritisierte, kann es nicht sein, dass dort unter dem Artikel ein nackter Busen einer Paketbotin platziert wird. Wie heißt es so schön: "Wer von Wasser predigt, sollte nicht Wein trinken!"Richard Meier, 92706 Luhe-Wildenau