Zur Meldung "32 Hundewelpen in Transporter":

In Niederbayern hat die Polizei glücklicherweise wieder einen Kleintransporter mit 32 Hundewelpen gestoppt. Sie waren gerade einmal sechs bis acht Wochen alt. Viel zu jung, um sie den Muttertieren wegzunehmen. Diese illegalen Transporte werden nie enden, solange keine härteren Strafen zu befürchten sind. Ihnen die Tiere nur wegzunehmen, ist für solche Leute kein großer Verlust.Die Polizisten haben bei dem ungarischen Fahrer, dem niederländischen Beifahrer, der zugleich der Fahrzeughalter ist, und seinem Sohn (17) die Personalien festgestellt und sie dann zur Anzeige gebracht. Die skrupellosen Verbrecher konnten die Reise ohne Hunde fortsetzen. Sie werden demnächst eine Geldstrafe bezahlen müssen, falls sie dies können. Dieses Geld kassiert der bayerische Staat ein. Die befreiten Welpen wurden einem Tierheim übergeben. Dort muss man sich nun um die tierärztliche und artgerechte Versorgung kümmern. Und wer bezahlt das alles? Die Tierheime mit ihren Spendern?So langsam gewinnt man den Eindruck, dass der bayerische Staat nicht härter vorgeht, um an die Geldstrafen zu kommen. Die Tierheime mit den Tierarzt- und Verpflegungskosten lässt er aber alleine. Diese Vorgehensweise ist ein gutes Geschäft für den Staat. Er kann sich doch nicht damit herausreden, es wäre Sache der Kommunen. Dann würden ja die an der Grenze liegenden Kommunen die Kosten der Allgemeinheit schultern. Und das ist ungerecht. Aber der CSU ist das egal, Hauptsache, man verdient an illegalen Geschäften mit.Karl Neid, 95666 Mitterteich