Zu Donald Trumps Abkehr vom Klimaabkommen:

Trump verlässt gegen den Rat von Freunden in dümmlicher Ignoranz das Pariser Klimaschutzabkommen. 195 Staaten haben 2015 in Paris, nach 35 Jahren Ringen um die Eindämmung der teilweise von Menschen gemachten Erderwärmung, dem Abkommen zugestimmt. Zu Donald Trumps Parole "Amerika zuerst" gesellt sich dazu nun passend "Nach mir die Sintflut".Trump war in seinem frechen, sich selbst verherrlichenden Wahlkampf als Anheizer unterwegs. Jetzt ist er zum radikalen Verbrenner und Zerstörer mutiert. Er beschädigt ohne Not aus national-egoistischen Gründen die seit Generationen aufgebaute wertvolle Vertrauensbasis zwischen EU und USA.Er benimmt sich selbst bei internationalen Treffen wie ein rüpelhafter Grobian, der sich respektlos herablassend über alle zivilen internationalen und diplomatischen Regeln hinwegsetzt. Und er schreckt auch nicht vor wirren, ausfälligen Anmerkungen zur Politik anderer Staaten zurück. Er brüskiert Regierungschefs und fällt in deren Beurteilung in alttestamentarische Kategorien zurück. So auch bei seinem Besuch in Saudi-Arabien, indem er Länder in Gute und Böse einteilt.Dem Iran wirft Trump vor, den Terrorismus zu fördern. Dass Saudi-Arabien - dessen Grundgesetz auf dem radikalislamischen Wahhabismus basiert und als Staatsreligion gilt - weltweit radikalislamische Bewegungen fördert, bleibt dabei unbedacht. Und die Saudis waren auch am Aufbau der Taliban, von Al-Kaida und IS beteiligt und fördern sie über dunkle Kanäle immer noch.Die Vereinbarung über einen 110 Milliarden schweren Waffenliefervertrag mit Saudi-Arabien zeigt, dass Trump auch als US-Präsident der gerissene, narzisstische Geschäftsmann mit autistischen Zügen bleibt, der neben national-egoistischen Interessen seine familiär-unternehmerischen Vorteile immer mitbedenkt.Seine vordergründigen nationalen Erfolge - durch prollig-lautes Auftreten wie ein Wichtigtuer und Schulhoftyrann verkündet - können sich langfristig als Bumerang erweisen, weil er sich keinerlei Gedanken über historisch-komplexe Zusammenhänge und ihre Langzeitwirkungen macht. Und wenn er Diktatoren bewundert und sich in ihrem Umfeld wohlfühlt, dann ist auch die Befürchtung berechtigt, dass Donald Trump der gefährliche Charme des Irrationalen und eine diktatorische Staatsführung faszinieren.Karl Weis, 71088 Holzgerlingen