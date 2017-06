Zur Berichterstattung über Donald Trump:

Fast alle deutschen Politiker regen sich über Präsident Trump auf, als sei er ein unfairer, unverdienter Schicksalsschlag für Deutschland, Europa und die Welt. Hier klagen Scheinheilige über Differenzen im Klimaschutz, in der Migrationspolitik, im Freihandel und in der Verteidigungspolitik.Trump will beim Klimaschutz die wirtschaftlichen Interessen der USA berücksichtigen und deshalb womöglich aus dem Pariser Abkommen aussteigen. Deutschland wird seine selbstgesteckten Klimaschutzziele verfehlen und die in Paris vereinbarten vermutlich auch.Im Gegensatz zu unangefochtenen amerikanischen Gepflogenheiten dürfen die Autokonzerne in Deutschland ungestraft die Umwelt verpesten. Ein Tempolimit auf der Autobahn ist bei uns unvorstellbar.Trump will illegale Einwanderung verhindern und gesetzwidrig im Land befindliche Menschen ausweisen. Nichts anderes fordert und macht die deutsche Regierung. Mit Interesse dürfen wir abwarten, wie lange das liberale Kanada die sogenannten Illegalen aus den USA aufnimmt. Bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen verhalten sich die USA wie die meisten Staaten der "westlichen Wertegemeinschaft", nämlich sehr restriktiv.Trump will das Handelsdefizit der USA abbauen. Besonders Deutschland sorgt mit seiner konzernorientierten Wirtschaftspolitik für ein Ungleichgewicht. Statt über Änderungen zu verhandeln, beschwören deutsche Politiker den fairen Freihandel. Die protektionistischen Praktiken Chinas werden allerdings diplomatisch beschwiegen.Trump will einen größeren Beitrag der übrigen Nato-Mitglieder zur Bündnisverteidigung. Ausgerechnet die Politiker des wirtschaftlich sehr starken Deutschlands kneifen. Sie denken nicht daran, die Selbstverpflichtung zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu erfüllen, die die jetzige Regierung 2014 in Wales unterschrieben hat. Dabei ist die Bundeswehr nicht abwehrbereit. Das kümmert offenbar niemand. Im Jahr 1962 hat der Spiegel-Titel "Bedingt abwehrbereit" noch eine veritable Staatskrise ausgelöst. Redakteur Alexander Pausch hat recht, wenn er in seinem Kommentar vor Putin und nicht vor Trump warnt.Ich empfehle allen Politikern, daran zu denken, dass Trump nicht die US-Regierung und die derzeitige US-Regierung nicht das befreundete amerikanische Volk ist. In dreieinhalb Jahren wird der Präsident in den USA neu gewählt. Es wäre gut, wenn dann nicht allzu viel Porzellan gekittet werden müsste.Erwin Niklaus, Oberstleutnant a. D., 92224 Amberg