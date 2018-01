Über die Termine der Christbaum-Abholaktionen macht sich eine Leserin Gedanken:

Ich frage mich, ob die Menschen überhaupt noch wissen, dass die Weihnachtszeit eigentlich bis Lichtmess am 2. Februar geht. Mitte Januar wird man gefragt, ob denn vergessen wurde, die Beleuchtung abzumachen. Oder: Was? Du hast noch nicht abgeräumt? Der Dreikönigstag ist noch nicht mal da, und schon fliegen die Christbäume aus der Wohnung.In unserer kalten und schnelllebigen Zeit - noch dazu wenn's draußen düster und unfreundlich ist - machen doch gerade Kerzenlicht und sonstige Beleuchtung am Abend eine gemütliche, entspannte und warme Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt.Helene Groß, Paulsdorf