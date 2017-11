Wolf und kein Ende:

Ich habe ja keine Angst vorm bösen Wolf, aber ich glaube nicht, dass sich unter anderem Weidetierhalter nur einfach so darüber aufregen. Wie haben wir denn die letzten 100 Jahre ohne Wolf überstanden? Brauchen wir den, oder passt er nicht doch besser z. B. in die Weiten Rumäniens als in unsere (bis auf die Truppenübungsplätze) weithin kleinteilige Landschaft?Martin Gäckle, 92224 Amberg