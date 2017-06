Zum Artikel "Führer der freien Welt":

"Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen", so die Erkenntnis unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel laut Bericht. Abgesehen davon, dass ich mich frage, ob man "sein Schicksal" überhaupt in die Hand nehmen kann und es nicht eher darum geht, die volle Verantwortung für sich und sein Handeln zu übernehmen, ist dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden. Ja, vielleicht ist es sogar höchste Zeit, dass wir uns vom "großen Bruder USA" emanzipieren und erwachsen werden. Wenn allerdings mehr Eigenständigkeit automatisch zur Schlussfolgerung führt, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die Bundeswehr aufgerüstet wird und ihre Soldaten häufiger in (völkerrechtswidrige) Kriege ziehen, dann dreht sich mir der Magen um!Ist es wirklich so, dass wir die Kriegspolitik der USA der letzten Jahrzehnte so toll finden, dass wir jetzt nahtlos daran anknüpfen müssen? Wäre es nicht endlich an der Zeit, echte Friedenspolitik zu machen? Davon will man aber anscheinend in unserer großen Politik und in den Leitmedien nichts hören. Mir drängt sich immer mehr der Verdacht auf, dass man uns an den Gedanken gewöhnen will, dass es zum Krieg keine Alternative gibt. Für mich jedenfalls gilt: Ich werde mich nie an Aufrüstung und Kriege gewöhnen und mich bis zum letzten Atemzug für den Frieden einsetzen.Norbert Peter, 92272 Paulsdorf