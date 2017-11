Kolping-Platz: ein großartiges Gemälde

Leserbrief zum Bericht "Mit Schwung in die Spur" vom 7. November:Anstatt die Verkehrsproblematik rund um den Kolping-Platz zu lösen, malt die Stadtverwaltung nun "Hinweisschilder". Beispiel: Hinweis zum richtigen Einordnen von der Peuerlstraße in die Christian-Seltmann-Straße stadteinwärts und stadtauswärts sowie in Richtung Jugendzentrum. Wenn man schon dabei ist: Am Kolping-Platz fehlen auch noch einige "handgemalte" Verkehrshinweise."Quo Vadis" Kolping-Platz und Sedanstraße fragen sich immer häufiger die Verkehrsteilnehmer aus dem Westen der Stadt, also den Stadtteilen Rehbühl, Weiden-West und Mooslohe mit rund 12 000 Einwohnern. "Der Kolping-Platz" ist aus der Luft ein großartiges Gemälde, am Boden aber zeigt sich das wahre Gesicht: Fahrradfahrer weiterhin auf den Gehsteigen, Fahrzeugrückstau bis zur Firma Seltmann und Fahrer, die nicht wissen, was sie mit eineinhalb Fahrspuren anfangen sollen! Also weitere Hinweisschilder einplanen?Und dazu das neueste Gerücht: "Die Sedanstraße bleibt geschlossen (Fußgängerzone) oder wird stadtauswärts Einbahnstraße." Das Parkhaus des Einkaufszentrums ist dann nur über Schleichwege erreichbar und die motorisierten Bewohner aus den Stadtteilen Rehbühl, Mooslohe und Weiden-West werden zu nicht notwendigen Umwegen gezwungen, um die Innenstadt zu erreichen. Und das alles unter dem Oberbegriff "Vermeidung von Luftverschmutzung". Es wird langsam Zeit, über die Anbindung des Einkaufszentrums "NOC" und die Erreichbarkeit der Innenstadt nachzudenken und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Ein weiteres Abwarten ist der falsche Schritt. Die Kundenströme aus dem Westen der Stadt verlagern sich notgedrungen über die Nordtangente zum "Einkaufszentrum Nord" mit Generationenmarkt, Discountern, Drogerie- und Verbrauchermarkt mit einem vielfältigen Angebot und Dienstleistungen aller Art. Merke: Kunden die abgewandert sind, kommen in der Regel nicht mehr zurück. "Quo Vadis" Innenstadt!Joachim Strehl, Weiden___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.