Mit dem Rad schneller als der Blitz

Zum Artikel "Parken kostet eben" in unserer Ausgabe vom 25. Juli:Weiden hat ein Parkplatzproblem. Zumindest wird es von den Autofahrern so gesehen, denen die Kosten für einen Parkplatz zu hoch sind oder denen die kostenlosen Parkplätze zu weit von der Innenstadt entfernt liegen. Dass ein begrenzt vorhandenes Gut, das einer verstärkten Nachfrage unterliegt erwartungsgemäß teurer wird, ist nicht neu. So eben auch mit Platz allgemein in den Innenstädten, speziell mit den Parkplätzen.Am besten wäre es, wenn Parken für alle und überall in der Stadt kostenlos wäre. Nun stellen wir uns mal ganz blöd und überlegen dabei, wie das nach kurzer Zeit aussehen würde. Ein gewisser Anteil von Dauerparkern, die in der Innenstadt wohnen, würde sich freuen, weil man sein Auto wieder kostenlos in die Tiefgarage oder ein Parkdeck stellen könnte (für alle und überall). Andere, die bislang mit dem Rad, zu Fuß oder mit Bus oder Bahn kamen, nützen jetzt wieder öfter das schon vorhandene Auto. Spielt man dieses Szenario komplett durch, wird man sehen, dass damit das Parkchaos eher noch vergrößert wird. Geht also nicht.Ich habe natürlich eine Lösung für mich. Auf dem Weg zur Arbeit und zurück habe ich die letzten 26 Jahre über 40 000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Im Sommer ist das kein Thema. Im Winter würde das Auto auf die knapp vier Kilometer auch nicht warm werden. Ins Schwitzen kommt man in Weiden (fast alles flach) auch nicht. So richtig nass geregnet hat es mich all die Jahre auch nur sehr selten. Bei einer Gewitterfahrt hat mich ein Blitz leicht gestriffen. Ross und Reiter blieben dabei unverletzt, auch wenn da manche anderer Meinung sein könnten. Ich denke, dass es eine nicht geringe Zahl Weidener Autofahrer gibt, die ebenso zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit fahren könnten. Aber wie schon erwähnt, ist das nur mal eine Lösung für mich. Die anderen müssen noch eine finden...Josef Most, Weiden"Obazda" ist eh ein "Ahbatzda"Die Diskussion um den "Obadzden" beschäftigt einen Leser aus Bärnau:Ist es nicht schon sündhaft, wenn im nordöstlichen Altbayern "Obazda" für "Angebatzter" verwendet wird, wo doch das "O" vom südlicheren Bayern her - nach Norden immer mehr fortschreitend - für "an" steht, jedoch bei uns genau das Gegenteil, nämlich "ab" bedeutet. Wir müssten dieses Wort "Obazda" gar nicht verwenden, weil es eben hier "Oabazda" heißt, das "Oa" für "An". Und ist das nicht schon genug Unterschied gegenüber dem geschützten "Obazda" aus Südbayern?Ist da ein gestelztes "Durchdrahda" überhaupt erforderlich, wenn die Form "Oabazda" oder "Oabatzta" bei uns heimisch ist? Ich habe jahrelang versucht, die Zoiglwirte im Stiftland auf die Abartigkeit von "Obatzda" bei uns hinzuweisen. Nur der Zoiglwirt Lugert Hans in Mitterteich hat seine Speiskarte entsprechend hin zu "Oabatzda" angepasst. Mir stehen die Haare zu Berge, wenn zum Beispiel ein Bürgermeister unserer Region oberbayerisch ausruft: "Ozapft is", obwohl es doch heißen muss: "Oazapft iis!" Es ist doch das Fass nicht abgezapft, sondern angezapft, oder? Und leider übernimmt meine Zeitung das auch noch brühwarm, oft in einer Titelzeile. Na ja: Miid da Zeit blöia d'Hackschdeck.Ich hoffe auf Besserung und die Brauchbarkeit von "Oabazda" in unseren Zoigl-Speisekarten ohne Verpflichtung, eine abschreckende Gebühr dafür zahlen zu müssen. Allenfalls das eher im Neustädter Raum und südlich heimische "Ahbatzda" oder "Ahzapft" wäre ein regionaler Kompromiss, um dem "Obatzden" zu entfleuchen.Ich bin gerne bereit, die oft gemischt-sprachlichen Speiskoa(r)tn unserer Zoiglwirtschaften sprachlich zu durchforsten und entweder Stiftländisch oder - bei Unverständlichkeit - mit schriftdeutscher Beifügung anzupassen. Ein "Dipfl" Kaffee ist eben auch etwas anderes als das von Süden uns okkupierende "Haferl". Bewahren wir uns doch bitte unsere Dialekt-Identität!Maximilian Schnurrer, Bärnau___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.