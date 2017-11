Zwei Reaktionen gab es auf unseren Artikel "Leben im Verborgenen", der sich mit dem Thema Homosexualität beschäftigte.

"Gibt kein Schwulen- oder Lesben-Gen""Hasse den Irrtum, aber liebe den Irrenden": Dieses Wort des heiligen Augustinus zwingt mich, zu einigen Aussagen der Seite drei Stellung zu nehmen. 1. Die sexuelle Orientierung sei angeboren. Diese Behauptung ist durch nichts bewiesen. Es gibt zum Beispiel kein Schwulen- oder Lesben-Gen. Eine Entstehung der menschlichen Homosexualität durch epigenetische Vererbung wird von manchen allerdings vermutet.2. Bis zu 10 Prozent der Bevölkerung seien laut Studien homosexuell. Studien gehen von 0,6 bis 10 Prozent aus. 3. "Erstes schwules Paar adoptiert Kind": Hier wird das Kind zu einer Rechtssache. Das aber verletzt seine Menschenwürde. Wer kann dann noch verhindern, dass eines Tages ein Diktator auch Jugendliche und Erwachsene zu einer Rechtssache erklärt? Das Wort einer großen deutschen Dichterin gilt auch heute noch: "Jedes Kind hat ein Recht auf eine Mutter, aber keine Frau hat ein Recht auf ein Kind.". 4. Warum bestehen Schwulen und Lesben auf den Begriff "Ehe"? Verbirgt sich dahinter das uneingestandene tiefgründige Wissen, dass eine "eingetragene Partnerschaft" eben keine Ehe ist?Hans Riedl, Pfarrer, 95700 Neusorg,"Kindeswohl zweitrangig"Zwei Aussagen von Tanja Koller muss um der Wahrheit willen widersprochen werden. Nach allen wissenschaftlichen Untersuchungen, die ich kenne, beträgt der Anteil homosexuell empfindender Menschen in der westlichen Welt 1,5 bis 3 Prozent der Bevölkerung. Dass Frau Koller von 10 spricht, ist möglicherweise eine hochgepuschte Zahl und erinnert an die Auseinandersetzung um die Abtreibungs-Gesetzgebung vor Jahren. Damals gab die Abtreibungs-Lobby eine horrende Dunkelziffer für Abtreibungen an. Nachdem sie ihr Ziel erreicht hatte, wurde eingestanden, dass diese Zahl fingiert war.Die sexuelle Orientierung sei angeboren: Wie kommt Frau Koller zu dieser Feststellung? Bis heute wird geforscht, ob es so sei. Bis heute konnte kein wissenschaftlicher Beweis dafür erbracht werden. Allenfalls stellen hohe Sensibilität und Kreativität eine gewisse Prädisposition dar, mit Homosexualität auf frühestkindliche Umgebungs-Konstellationen zu reagieren. Die Homosexuellen-Lobby hat genauso wenig wie zum Beispiel die Bundeswehr etwas in der Schule zu suchen.Ich habe große Achtung vor den Schuldirektoren, die Frau Koller mit ihrem "Aufklärungswunsch" abgewiesen haben. Diese Entscheidung der Schulleiter verlangt heute schon einigen Mut, wird man doch von Homosexuellen-Seite sehr schnell als Heterosexist(!), Homophober oder verkappter Homosexueller hingestellt. Vielleicht wiederhole ich mich: Kein Homosexueller sollte zum Outing gedrängt werden. Besonders Jugendliche zum Outing aufzufordern, ist nahezu verheerend, denn bei diesen ist die sexuelle Orientierung noch nicht "festgemauert".In einer großen Meta-Studie über 500 wissenschaftliche Artikel und Studien stellen die Autoren (Lawrence S. Mayer, Paul R. McHugh) fest, dass, vorsichtig ausgedrückt, wenig für das "Sozialer-Stress"-Modell spricht. Es wird von Lobby-Seite als Erklärung dafür angeführt, dass bei homosexuell, bisexuell und transsexuell lebenden Personen vermehrt psychische Probleme und Suchtmittelmissbrauch auftreten. Dieses Modell könne auch nicht die medizinischen Gesundheitsprobleme bei den homosexuellen Männern und auch nicht die hohe Gewaltrate in den homosexuellen Männerpartnerschaften erklären, so die Wissenschaftler.Trotzdem und trotz der Aussage aus der Entwicklungspsychologie, dass Kinder einen Mann als Vater und eine Frau als Mutter für ein gesundes Aufwachsen brauchen, dürfen Homosexuelle jetzt uneingeschränkt Kinder adoptieren. Das Kindeswohl ist zweitrangig geworden. Die Vergangenheit wiederholt sich nie 1:1. Ging es im Dritten Reich um die Ideologie des Herrenmenschen, so geht es heute um die Auflösung des biologischen Geschlechts. Die Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare ist ein Steinchen auf dem Weg der neuen Ideologie.Das Erste, das die christlichen Kirchen und auch das konservative Judentum leisten müssten, wäre, die Schöpfung des Menschen als Mann und Frau und diese Dualität als Abbild Gottes herauszustellen. Dass die Homosexuellen unsere Mitmenschen sind und nicht ins Abseits gehören, ist selbstverständlich, entbindet uns aber nicht von einer gründlichen Auseinandersetzung mit dem Problem Homosexualität beziehungsweise sexuelle Orientierung.Dr. Maria Macht, 92637 Weiden

Leserbriefe sollten auf Inhalte unserer Zeitung Bezug nehmen, den Artikel sowie den Erscheinungstag nennen und möglichst kurz abgefasst sein. Wir behalten uns sinnwahrende Kürzungen vor. Bitte geben Sie Name, Vorname, Adresse und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Leserbriefe dürfen keine beleidigenden Ausdrücke enthalten. Meinungsäußerungen von Mandatsträgern drucken wir nur im Ausnahmefall. Zuschriften richten Sie per Mail an leserbriefe@derneuetag.de, per Post an "Der neue Tag", Stichwort "Leserbrief", Weigelstraße 16, 92637 Weiden. Zuschriften, die für einen unserer Lokalteile bestimmt sind, leiten wir weiter. Die Chefredaktion