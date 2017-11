Zum Thema Wolf erreichten die Redaktion folgende Zuschriften:

"Es sollen Ängste geschürt werden"Die moderne Fassung von Rotkäppchen! Und bevor der Wolf das Kind aus dem Kinderwagen frisst, hat er vermutlich schon die Großmutter gefressen. Michael Schiffer, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägerverbands Weiden/Neustadt, ist seit seiner Kindheit offensichtlich stark "traumatisiert", nachdem ihm seine Eltern das Märchen vom Rotkäppchen vorgelesen hatten. Märchen können wirklich grausam sein. Es könnte ein Versuch sein, eine bestehende Traumatisierung zu bewältigen, wenn man sich als Jäger zum Retter aller in Kinderwägen liegender Kleinkinder aufschwingt, die vom Wolf gefressen werden könnten. Oder ist es eine unverantwortliche Panikmache?Da werden Szenarien entwickelt, um jetzt schon den Abschuss des ersten Wolfes zu rechtfertigen, jenseits jeglicher Realität. Ängste schüren, um Trophäenjagd zu rechtfertigen. Die Aussage des Herrn Schiffer, persönlich keinen Wolf schießen zu wollen, würde ich als neues Märchen bezeichnen. In Union mit Ruppert Schmid, Kreisgruppe Amberg des Landesjagdverbandes, dämonisiert man den Wolf.Rudelbildung von Wildschweinen, die sich zu Rotten von bis zu 60 Tieren zusammenschließen, um sich vor den Wölfen zu schützen. Natürlich verwüsten diese Rotten in ihrer Fressgier dann die Maisfelder. Das Rotwild traut sich aus Angst vor dem Wolf nicht mehr aus dem Wald und frisst die Baumrinden ab. Waldsterben droht. Und Schiffer setzt noch einen drauf: Der Hund an der Leine könnte auch noch Opfer des bösen Wolfes werden, da der immer hungrige Wolf ihn einfach "wegschnappt". Geht's noch, meine Herren?Nun bin ich kein Jäger, ich habe mich davor verschont. Ich möchte auch nicht das Fachwissen des einzelnen Jägers anzweifeln. Aber was hier "verzapft" wurde, schlägt dem Fass den Boden aus. Die Herren arbeiten mit Erfolg daran, nicht mehr ernst genommen zu werden. Es geht offensichtlich nicht darum, die Realität zu beschreiben, es sollen Ängste auf breiter Front geschürt werden. Alle will man erreichen, Mütter und Väter, Landwirte, Waldbesitzer, Naturschützer, Hundehalter, Schafzüchter und vermutlich auch die Großmütter. Ich glaube aber, bei einer Vielzahl von Lesern haben die beiden Fachmänner der Jagd das Gegenteil erreicht, ihre Aussagen gleiten in die Lächerlichkeit ab.Vielleicht doch erst die Traumatisierung durch Rotkäppchen aufarbeiten und dann neu nachdenken, welche Aufgaben man eigentlich als Verantwortlicher eines Jagdverbandes hätte? Panikmache gehört bestimmt nicht dazu. Ich denke, ich habe den "Fehler im System" erkannt. Das Problem ist jedenfalls nicht der Wolf. Gott sei Dank konnte man unterhalb des Artikels "Fehler im System" noch den Beitrag über einen Förster aus Oberammergau finden, dem es vermutlich nicht darum geht, seinen Jagdtrieb zu befriedigen, sondern um Hege. Der Titel: "Ein Wolf ist ein Naturereignis".Harald Menzyk, 92224 Amberg"Haben wir nicht genug Probleme?"Ich finde es lächerlich, wenn Förster Ulrich Wotschikowsky meint, der Wolf sei ein "Naturereignis". In unserer Welt heute ist alles reguliert und organisiert. So werden beispielsweise auch für Rot- und Rehwild Abschusspläne erstellt. Wir haben es als Glück empfunden, dass es unseren Vorfahren gelungen war, den Wolf auszuschalten. Dabei geht es doch nicht darum, ob der Mensch Angst haben muss. Es geht um die Beutetiere des Wolfes und auch um ihn selbst, wenn er nicht mehr genügend Nahrung findet. Ich habe gehört, dass Schafe, die gerne im Freien sind, in Ställe eingesperrt werden müssen, oder Kühe zuschauen müssen, wenn ihre Kälber vom Wolf gerissen werden.Lebten wir nicht jahrzehntelang zufrieden ohne den Wolf? Warum auf einmal dieses Theater mit Raubtieren? Haben wir nicht schon genug Probleme auf unserem Planeten, als dass wir uns noch weitere, sinnlose schaffen müssen? Gibt es einen Vorteil für Mensch oder Tier, wenn sich der Wolf wieder ausbreitet?Anneliese Neumann, 92694 Etzenricht"Gäbe andere wichtige Baustellen"Sie widmeten dem Wolf eine ganze Seite. In derselben Ausgabe gab es eine kleine Randnotiz: "Hund beißt Hund und Nachbarn". Ein Schäferhund hatte sich der Einwirkung seines Frauchens entzogen und verhielt sich aggressiv. Hui, wenn das kein Hund, sondern ein Wolf gewesen wäre, dann stünden wir vermutlich kurz vor der Ausrufung des Verteidigungsfalles - jedenfalls wenn es nach dem Willen der Wolfs-Skeptiker ginge. "Ohne natürliche Feinde" - so ein Schmarrn! Die hatte der Wolf noch nie (außer vielleicht in der Eiszeit den Säbelzahntiger)."Wälder nicht mehr betreten können ...", "Gefahr für den Menschen ...", da werden einige Restrisiken ganz schön aufgebläht! Es gäbe wahrlich andere wichtige Baustellen in Wirtschaft, Gesundheitswesen und Verkehr, wo weit mehr für den Menschenschutz getan werden könnte/ müsste. Der von Ihnen interviewte Wildbiologe Wotschikowsky hat recht: In den Ländern, die immer schon mit dem Wolf leben, hat man sich bestens arrangiert. Dazu gehören aber auch unkomplizierte Eingriffsregelungen, wenn mal wirklich lokal nachgesteuert werden muss. Das muss der Naturschutz noch lernen, dass er sich hier von seinem Käseglocken-Denken verabschieden und flexibler werden muss. Aus dem Trara mit dem Biber sollte man die Konsequenzen ziehen - aber eben nicht die Null-Konsequenz, sondern die Sowohl-als-auch-Konsequenz. Auch für den Wolf sollte die bayerische Lebensart "leben und leben lassen" gelten.Michael Bartl, 92280 Kastl