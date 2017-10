Kirchenmusikdirektor Piotr Pajak begrüßte am Samstag weit über Hundert Besucher in der Josefskirche zur letzten Matinee dieses Sommers. Die 14. Sommermatinee gestalteten Alexandra Reger mit der Querflöte und Stefan Schultes an der Eisenbarth-Orgel.

Es kam das Opus 2/4 aus der Sonate G-Dur von Guiseppe Sammartine, eines Bach-Zeitgenossen, zu Gehör, das durch die lieblichen Töne der Querflöte, unterstützt von sanften Orgeltönen, gefiel. Das "Andante C-Dur", Wolfgang Amadeus Mozarts bekanntestes Flötenstück, faszinierte mit "Zauberflöten"-ähnlichen Akkorden. Schultes bot anschließend eine Orgel-Improvisation zum Erntedankfest über das Lied "Erde singe" mit interessanten Passagen, bei denen der 45-Jährige gekonnt mit dem Wechsel in Lautstärke und Tonhöhe spielte. Max Regers Menuett und Gigue aus der Suite Opus 103a, eigentlich für Violine und Klavier komponiert, später für Flöte und Klavier bearbeitet, bildete den Abschluss.Zwischen die Musikblöcke streute Christa Bauer-Denz Lesungen aus dem Buch Deuteronomium ("Du sollst nicht hochmütig werden, wenn du in einem Land mit paradischen Zuständen lebst") und aus dem Brief des Apostels Paulus an Timoteus ("Wir sollen genügsam sein und nicht sinnlosen und schäbigen Begierden verfallen") ein. Aus dem Evangelium nach Lukas zitierte die Lektorin: "Hütet euch vor Habgier".Die vom Förderkreis für Kirchenmusik in St. Josef präsentierte Reihe der Matineen zog heuer etwa 1300 Zuhörer an. Es wurde teils "schwere Kost", teils fröhlich-beschwingte Musik geboten. Pajak dankte allen Musikern, aber auch den Besuchern, für kräftigen Applaus und gute Stimmung.