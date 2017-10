Weiden/Rothenstadt. "Ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst, ein Stück Brot den Hunger, Christus vertreibt den Tod", sagte einst Martin Luther. Nachdenkliche, aber auch deftige Zitate gab es beim ökumenischen "Luther-Zoigl" im Pfarrheim St. Marien zu hören.

Der evangelische Pfarrer Hans-Peter Paukstadt-Künkler und sein katholischer Kollege, Pfarrer Heribert Englhard, begrüßten die vielen Gäste sowie den Oberpfälzer Liedermacher Hubert Treml. Nach den Worten des Reformators ist die Musik das beste Labsal eines betrübten Menschen. Seine Ehefrau Katharina von Boa war Zoiglwirtin, jedenfalls aus Oberpfälzer Sichtweise. Dem Bier sprach Luther gerne zu und hielt begnadete Tischreden. Treml sorgte für ungetrübte Heiterkeit, verband seine Darbietungen mit Luther-Sprüchen und reizte die Zuhörer zum Mitsingen, die den oft lustigen Dialektfeinheiten folgten oder mitklatschten. Zu Gehör kamen bekannte Stücke mit "Hinter'm Stodl- touatirl stöiht 'as schöine Annamirl", "Ei in d'Tschechei" und der "Unterhemd-Brando vom Hammerweg". Treml präsentierte auch Lieder seines neuen Programms "Mei, Oberpfalz" als Hommage an die Heimat, in der es uns so gut gehe. Dazu der Gesang mit "Neihaus, Neihaus", die Oberpfälzer Zoiglhochburg, zur Melodie von "New York, New York".