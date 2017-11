Lions Club Goldene Straße präsentiert "A Very Special Night Before Christmas"

Nach dem grandiosen Erfolg im vergangenen Jahr, gibt es auch 2017 ein Stimmen-Gipfeltreffen der bayerischen Pop-Szene in Weiden. Und weil es keine stumpfen Wiederholungen geben soll, wird es bei "A Very Special Night Before Christmas - Teil 2" ganz viele neue Songs zu hören geben.

Der Lions-Club Goldene Straße Weiden präsentiert die wohl besten und bekanntesten Stimmen Bayerns plus großem Ensemble bei seinem Charity-Weihnachtskonzert 2017. Da wäre etwa Lisa Wahlandt, die durch ihre zahlreichen CDs und ihre ganz besondere Art, Songs zu interpretieren, die Kritiker im In- und Ausland begeistert.Ebenso mit von der Partie: Markus Engelstädter, der Regensburger Ausnahmesänger mit der Vier-OktavenStimme, der inzwischen weit über Bayerns Grenzen hinaus als einer "der" Vokalisten gilt. Und Steffi Denk, bekannt als "die schärfste Stimme Bayerns" oder auch "Bayerns Soulsister Nummer eins", braucht man ohnehin niemandem mehr vorstellen.Die Begleitband liest sich wie das "Who's who" der bayerischen Jazz- und Popszene: Mit Gerwin Eisenhauer (Drums), Uli Zrenner-Wolkenstein (Bass), Bernd Meyer (Piano), Andreas Blüml (Gitarre), Martin Jungmayer (Saxophon) und den drei "Divettes" als Backup-Chor kommt ein hochkarätiges Ensemble nach Weiden.Im Repertoire alte und neue Weihnachtsklassiker, so mancher Pop-Song im weihnachtlichen Gewand und viele Titel, die man so noch nie gehört hat. Ein stimmungsvolles, ein atmosphärisch dichtes und an Highlights reiches Vorweihnachtskonzert, dessen Erlös ausschließlich wohltätigen Zwecken in Weiden zu Gute kommt.Termin ist Montag, 18. Dezember, um 20 Uhr im Haus der evangelischen Gemeinde. Karten für je 31 Euro sind im Vorverkauf bei NT-Ticket sowie telefonisch unter 0961/85-550 und in der Altstadtapotheke in Weiden (Türlgasse 2) erhältlich.