Irgendwo in der Oberpfalz sitzt er, der Gewinner von über 300.000 Euro. Die Bayerische Lottoannahmestelle wartet schon.

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag, 8. Dezember, erzielten vier Tipper die Gewinnklasse 2. Jeder von ihnen gewinnt 321.831,80 €, einer davon ist aus der Oberpfalz, meldet Stefan Luger von der Lotto-Bezirksstelle in Weiden.Die Gewinnzahlen lauten 9, 15, 20, 24, 34 mit den Euro-Zahlen 1 und 5. Der Gewinner wird gebeten sich in einer bayerischen Lotto-Annahmestelle oder direkt bei der Staatlichen Lotterieverwaltung zu melden.