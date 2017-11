"Verkuppelt hat uns unsere Clique", erinnert sich der Jubilar, der im Bundesbahnausbesserungswerk gelernt hat. Später wechselte er als Betriebsschlosser zur Firma Seltmann nach Nürnberg und arbeitete als Verkaufsfahrer bei Coco Cola, ehe er sich für acht Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr verpflichtete. Der Stabsunteroffizier begann schließlich eine Ausbildung zum Justizbeamten, die er als Lehrgangsbester abschloss. 35 Jahre lang arbeitete er für die Justizvollzugsanstalten Amberg und Weiden, wo er auch als Personalrat wirkte. Lydia Beer ist gelernte Modistin. Sie verkaufte Hüte in Altenstadt. Als die beiden Kinder Gerhard und Alexander zur Welt gekommen waren, schied sie aus dem Berufsleben aus und ist seitdem als Hausfrau und Mutter tätig.Das Paar hat sieben Enkel und einen Urenkel. Die erste Hochzeitsreise führte die beiden an den Königssee, wo sie auf kaputten Luftmatratzen im Zelt nächtigten. Die beiden Siedlerfreunde wohnen am Hammerweg im ausgebauten Haus von August Beers Großvater aus dem Jahr 1934. "Er zählte zu den Begründern der Hammerweg-Siedlung." Vielen bekannt ist "Gustl" Beer als Kameramann für OTV. Beim Oberpfälzer Privatsender hat Beer sein Hobby, die Filmerei - "seit 1974 Schmalfilm und später Video" - als freier Mitarbeiter zum zweiten Beruf gemacht. Außerdem leitet er den Weidener Videoclub.