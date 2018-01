Ab 25. Januar bietet der Malteser Hilfsdienst in Weiden erstmalig Angebote für trauernde Kinder und Jugendliche an. Die geschulten Trauerbegleiterinnen des Malteser-Hilfsdienstes wissen, dass Trauer bei Kindern und Jugendlichen viele Facetten annehmen kann. Gefühle wie Angst, Wut, Ohnmacht und Verzweiflung sind nur ein kleiner Ausschnitt, unterschiedlicher Ausprägungen, von denen Kinder und Jugendliche in Phasen der Trauer betroffen sind.

Dabei kann Trauer jedes Kind und jeden Jugendlichen betreffen, der einen nahe stehenden Menschen verloren hat. Und wichtig ist: Trauer darf sein. Hierfür kann es jedoch sehr hilfreich sein, den Austausch mit anderen zu suchen.Aus diesem Grund erweitert der Hospizdienst der Malteser in Weiden sein bisheriges Angebot in der Trauerarbeit, um spezialisierte Angebote für Kinder und Jugendliche. Hierfür wurden besonders qualifizierte Trauerbegleiterinnen ausgebildet. Kornelia Stengl und Barbara Reichl haben in den letzten beiden Jahren eine intensive Schulung zur Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen durchlaufen. Sie sind Ansprechpartnerinnen, für alle Interessierte. Die kostenlosen Angebote fokussieren den Bedarf und das Interesse der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Der Malteser Hilfsdienst bietet dabei Begleitung durch Zuhören, Erzählen, Reflektieren oder kreatives Arbeiten in Gruppen oder auch einzeln an. Die Gespräche unterliegen den Prinzipien der Schweigepflicht und Vertraulichkeit.Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Es gibt keinerlei vertragliche oder finanzielle Verpflichtung. Trauer richtet sich auch nicht an Kategorien wie Zeit. Daher kann der Verlust des Nahe stehenden Menschen durchaus ein oder zwei Jahre zurückliegen. Dies stellt kein Hindernis zur Teilnahme an den Angeboten des Malteser Hilfsdienstes dar.Alle Kinder und Jugendliche, die einen schweren Verlust zu beklagen haben, sind herzlichst zu den Angeboten eingeladen. Das erste Angebot (Gruppentreffen) findet am Donnerstag, 25. Januar, von 16 bis 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Malteser-Hilfsdienstes statt (Zur Centralwerkstätte 11a).Die Termine für die folgenden Gruppentreffen sind Donnerstag, 22. Februar, sowie Donnerstag, 22. März (Uhrzeit jeweils 16 bis 17.30 Uhr). Eine Anmeldung ist wünschenswert. Für Fragen und sonstige Auskünfte stehen Kornelia Stengl (Telefon 0151/54102066) und Barbara Reichl (Telefon 09602/7418) gerne zur Verfügung.