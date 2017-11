Für langjährige Tätigkeit bei den Maltesern konnten Bezirksgeschäftsführerin Iris Mages, Standortverantwortlicher in Weiden, Dieter Landgraf und Pflegedienstleiterin Maria Bertholdt Mitarbeiterinnen auszeichnen. Im Jahr 1997 traten Birgit Pscherer und Nicole Lang ihren Dienst beim ambulanten Pflegedienst an. Seither verrichten die beiden Jubilare ihren wertvollen Dienst bei den von ihnen betreuten Personen. Seit zehn Jahren bei den Maltesern ist Roswitha Kreuzer, die im Bereich Vertrieb angefangen hat und nunmehr ihren Aufgabenbereich in der Verwaltung und speziell im Bereich Ausbildung hat. Als vierte Jubilarin wurde Petra Weigert geehrt, die nahezu alle Aufgaben im Bereich der Faktura wahrnimmt. Mit einem Gutschein dankten Mages, Bertholdt und Landgraf den Mitarbeiterinnen für ihre langjährige Tätigkeit, verbunden mit dem Wunsch, den Maltesern auch weiter die Treue zu halten.