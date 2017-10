Ein 31-Jähriger fährt frontal auf einen Streifenwagen zu und ist aggressiv, aber vollkommen nüchtern. Am folgenden Tag wirft er einen Gullideckel auf die Fahrbahn.

"Vielleicht wollte sich der 31-jährige Grenzlandbewohner mit den Polizisten duellieren", vermutet Mario Schieder von der Polizei Weiden. Der Mann sei mit seinem Pkw am Freitag, 2 Uhr früh, im Ortsteil Brandweiher einer Streife entgegen gekommen. "Als er die Beamten sah wechselte er auf die andere Fahrspur und fuhr frontal auf den Streifenwagen zu. Kurz bevor es zu einem Zusammenstoß gekommen wäre zog er zurück auf seine Fahrspur", berichtet Schieder.Bei der Kontrolle habe er sich von der ersten Sekunde an "äußerst polizeiunfreundlich" verhalten. Als die Beamten ihn ansprachen, begann er laut Bericht sofort aus dem Auto heraus nach ihnen zu schlagen und zu treten. "Zu aller Überraschung war der Herr nicht einmal alkoholisiert, was sein Verhalten nur umso rätselhafter macht", so der Polizeihauptmeister. Bei der Rangelei seien sowohl der Mann als auch die Polizisten leicht verletzt worden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Pkw sichergestellt.Am Morgen sei der Grenzlandbewohner erneut an der Stelle aufgetaucht, dieses Mal zu Fuß. "Er hob einfach einen Gullideckel aus und warf ihn auf die Fahrbahn", heißt es im Polizeibericht. Das Motiv für sein Verhalten sei noch immer unklar.