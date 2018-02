Mit so aufmerksamen Passanten hat ein 22-jähriger Weidener wohl nicht gerechnet. Der Mann stahl Schuhe in einem Geschäft und wollte sich aus dem Staub machen, doch ein anderer Kunde verfolgte ihn. Drei weitere Passanten halfen dann, den Räuber zu fassen.

Laut Polizeibericht hat am Mittwoch um 11 Uhr ein 22-jähriger Weidener in einem Schuhgeschäft ein paar Schuhe für 30 Euro geklaut. Ein 52-jähriger Mann aus Waldsassen hatte den Weidener beobachtet und nahm die Verfolgung auf. Er forderte den 22-Jährigen auf, stehen zu bleiben und folgte ihm mehrere Straßen.Dem Waldsassener kam ein 29-jähriger Weidener zu Hilfe, der dem Ladendieb hinterher rannte und ihn zu Boden brachte. Der Dieb und der 29-Jährige rangelten und schlugen sich. Der Täter versuchte mit Gewalt, im Besitz des Diebesguts zu bleiben.Zum Leidwesen des 22-Jährigen zeigten weitere Bürger Zivilcourage. Zwei Arbeiter, die gerade in der Straße unterwegs waren, versuchten ihn bis zum Eintreffen der Ordnungshüter zu fixieren.Plötzlich kam dem Dieb sein vermeintlicher Komplize zu Hilfe: Er versuchte mit Gewalt seinen Kumpanen zu befreien. Erfolgreich war er aber nicht - deshalb flüchtete er lieber.Die couragierten Bürger zogen sich bei der Aktion Verletzungen unterschiedlichster Art zu.Nur durch die Hilfe der vier Passanten konnte die Polizei den Räuber festnehmen und zur Polizeiwache bringen. Da wollte der Räuber immer noch nicht aufgeben: Auch gegen die Beamten setzte er sich zur Wehr. Seine Haftzelle gleicht nun einer Baustelle und muss rundum erneuert werden.Am Donnerstagvormittag kam der 22-Jährige vor den Haftrichter. Der erließ Haftbefehl. Ein Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt ist ihm für die nächste Zeit garantiert. Er sammelte auf seinem Raubzug einige Anzeigen: wegen räuberischem Diebstahl, wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, wegen Beleidigung und wegen Sachbeschädigung.Den Komplizen erwarten ebenfalls Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung. Er hatte sich zwar aus dem Staub gemacht, bevor die Polizei kam, konnte aber bereits ermittelt werden - auch dank der couragierten Bürger, die die Polizei im Bericht sehr lobt.