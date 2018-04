Nelson Mandela war eine charismatische Persönlichkeit und kompromisslos, wenn es darum ging, die Menschenrechte am Kap zu verteidigen. Er sei erst relativ spät politisch geworden, so Historikerin Maren Gottschalk in der Buchhandlung Stangl.

Sie präsentierte ihr Buch "Die Morgenröte unserer Freiheit" über den späteren Präsidenten von Südafrika. Eingeladen hatte die Katholische Erwachsenenbildung. Wie Bildungsreferent Hans Bräuer betonte, würde Mandela heuer 100 Jahre alt. Anfangs habe der spätere Friedensnobelpreisträger die Apartheid hingenommen, habe akzeptiert, wenn Schwarze von Weißen auf offener Straße geduzt und gedemütigt wurden, erinnerte die Historikerin. Die Rassentrennung der Buren war entwürdigend, aber festgefahren. Dieses unmenschliche System wurde von den neuen Machthabern, den Engländern, übernommen. "Man wollte die Buren nicht verstimmen." Dabei waren 70 Prozent der Bevölkerung dunkelhäutig. Diese sieben Zehntel duften nur sieben, später 14 Prozent des Bodens besitzen. "Die Städte gehörten den Weißen. Die Schwarzen lebten an den Stadträndern, den späteren Townships."Mandela studierte Jura und eröffnete die erste schwarze Anwaltskanzlei Südafrikas - ein steiniger Weg, weil ihm die Weißen das für die Zulassung nötige Praktikum nicht ermöglichen wollten. Ein jüdischer Anwalt half ihm schließlich weiter. Als Mandela miterlebte, wie weiße Sicherheitskräfte gegen wehrlose schwarze Schüler vorgingen, wurde dies zur Schlüsselszene für sein weiteres Leben. Er wurde Mitglied des ANC (African National Congress), ging in den Untergrund und betrieb Sabotage. Als er nach 17 Monaten gefasst wurde, wurde sein Plädoyer vor Gericht zum Grundsatzprogramm für den weltweiten Widerstand.Auf internationalen Druck hin blieb ihm die Todesstrafe erspart. Er saß aber 26 Jahre lang auf Robben Island ein. Mehr als ein Jahrzehnt davon in Einzelhaft, wo er Steine klopfen musste. "Eigentlich nicht zu verstehen, dass er nicht wahnsinnig geworden ist." Im Gegenteil: Mandela sei gestärkt aus der Haft gekommen. Zur Freilassung kam es in den 80er Jahren durch die Free-Mandela-Kampagne, für die sich die Bundesregierung nicht sonderlich engagierte, so Maren Gottschalk. Im Gegenteil: Franz-Josef Strauß habe sich am Kap um wirtschaftliche Kontakte bemüht. Den wohl größten Beitrag zur Freilassung habe die Chase Manhattan Bank geleistet, die Südafrika mit der Kündigung aller Kredite drohte.