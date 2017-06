Margaret Ballinger hat sich am Unteren Markt eingerichtet

(kzr) Margaret Ballinger hat vor einigen Wochen in der Altstadt ihr Studio für gemeinschaftliches Yoga eröffnet. Am Pfingstwochenende stellte sie ihre Räume der Bevölkerung vor. "Gemeinwesen Yoga" hat sich am Unteren Markt 16 im ersten Stock eingerichtet.

Ballinger möchte Yoga in der Gemeinschaft und als Kollektiv verstanden wissen. "Unsere Philosophie zielt darauf ab, Raum für die Gemeinschaft zu schaffen. Wir sind ein Gemeinschaftsstudio", sagte sie. Dabei legt sie Wert auf die Vorstellung von einfachem und sanftem Yoga.Für Anfänger hat sie ein Programm vorbereitet, das auf Atmung, Dehnung und Visualisierung abzielt. Es soll sich ein positives, entspanntes Ergebnis einstellen. Für Menschen, die eine körperliche Herausforderung suchen, empfiehlt sie Power-Yoga, bietet aber auch Hatha-Yoga an. Die Stunde kostet neun Euro (gyoga.org). Das Studio wird in englischer Sprache geführt. Margaret Ballinger ist bemüht, ihre Lehrer auch auf deutsch unterrichten zu lassen.