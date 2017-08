Während ihrer Lehrzeit war sie in der Poststelle, der Telefonzentrale, der Hauptkasse und schließlich in der Buchhaltung eingesetzt. In die Buchhaltung wurde sie auch 1970 nach erfolgreichem Abschluss ihrer Lehre in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Bis heute ist sie dort im Bereich Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie Verbandsabrechnungen tätig.Vorstand Günther Kötteritzsch , Prokurist Andreas Demleitner und Maria Dobmayer , Sekretärin der Geschäftsleitung, beglückwünschten die Jubilarin. Kötteritzsch dankte Margit Bergler für ihre langjährige Treue zur "Knorr-Familie". Lange Betriebszugehörigkeiten seien in der Firma keine Seltenheit, aber 50 Jahre doch etwas Außergewöhnliches.Dies war auch der Grund, warum Florian Rieder von der IHK-Geschäftsstelle Nordoberpfalz seine Glückwünsche persönlich überbrachte. Rieder überreichte Margit Bergler eine Ehrenurkunde der IHK.