Wenn Maria Ott vor parkenden Autos steht, den Zettel in der Windschutzscheibe kontrolliert, verunsichert das viele. "Habe ich was falsch gemacht? Soll ich wegfahren?", hört die Angestellte der Kommunalen Verkehrsüberwachung fast täglich. "Wichtig ist, immer ein offenes Ohr zu haben", betont sie. Das hat sie nicht nur für Parker.

"Ich schreibe human auf"

800 Euro für Strafzettel

Ott zieht seit 25 Jahren durch die Straßen von Weiden - "Mitarbeiterin der ersten Minute". Täglich kontrolliert sie vier Stunden, ob sich die Fahrer an die Parkregeln in der Stadt halten. "Und ich könnte mir keinen besseren Beruf vorstellen. Ein Bürojob - das wäre nichts für mich." Vor allem eine Sache motiviere sie immer wieder: "Anders, als man erwarten würde, sind die Leute wirklich immer noch nett zu uns. Es kommt vielleicht einmal im Jahr vor, dass die Emotionen hochkochen. Aber wenn man selbst ruhig bleibt, bekommt man sie schnell runter. "Ihre Schicht beginnt um 16 Uhr. Schon zehn Minuten später entdeckt Ott den ersten Falschparker. Ein silberner VW-Bus steht auf einem Anwohnerparkplatz. "Ohne Ausweis darf man hier nur von 8 bis 16 Uhr stehen. Danach versuchen wir, die Plätze für Berechtigte freizuhalten", erklärt Ott. Zehn Euro kostet den Fahrer das Vergehen. Die Mitarbeiterin der Kommunalen Verkehrsüberwachung heftet den Zettel an die Scheibenwischer und kontrolliert das nächste Auto. Ein Anwohner.Einen persönlichen Grundsatz beherzigt Ott seit 25 Jahren: "Ich schreibe human auf. Wenn jemand zwei Minuten über der Zeit ist, bekommt er keinen Strafzettel." Nach all der Zeit, vielen Gesprächen und Eindrücken bekomme man ein Gefühl für die Autofahrer, die Hintergründe, warum es das eine oder andere Mal vielleicht einige Minuten länger dauert. "Und ich fahre ja auch selbst." Wie viele Knöllchen Maria Ott täglich verteilt, kann sie nicht sagen. "Es gibt ruhige und stressige Tage. Das kann man nicht an einer Zahl festmachen." Allerdings gibt es Unterschiede der "verbotenen Parkplätze". "Steht man auf dem Schwerbehindertenparkplatz oder in der Feuerwehranfahrtszone, das wird richtig teuer - 35 Euro. In der Fußgängerzone kostet es 30 Euro."Jeden Tag bekommt die Verkehrsüberwacherin einen eigenen Bereich zugeteilt. Fünf gibt es insgesamt. "Heute sind es ungefähr 14 Straßen. Bis 20 Uhr drehe ich hier meine Runden." Dann ist Schichtende. Am Parkplatz vor dem Keramik-Museum entdeckt Ott einen weißen BMW, der auf zwei Schwerbehindertenstellplätzen steht. Am Armaturenbrett liegt ein entsprechender Ausweis. Der Fahrer darf hier stehen. So allerdings nicht. "Das ist Ermessenssache. Auf dem Boden ist die Fläche durch Steine markiert, das ist nicht leicht zu erkennen." Dieser Parker bekommt keinen Zettel.Während Ott weiter Richtung Bürgermeister-Prechtl-Straße geht, erinnert sie sich an die Anfänge 1992, die viele Arbeit und die unzähligen Erklärungen. "Die Leute kannten das System nicht, haben nicht verstanden, warum wir plötzlich da sind." An einen besonders resistenten jungen Mann denkt sie noch oft zurück. Immer wieder stand er im Halteverbot. "Am Ende des Monats musste er 800 Euro zahlen. Irgendwann ist ihm das doch zu teuer geworden", erzählt sie und lacht. Die Zeiten haben sich geändert, die Menschen sind verständnisvoller geworden. Bei den Gesprächen mit den Bürgern gehe es aber nicht immer nur um das richtige Parkverhalten. "Viele wollen einfach ein bisschen erzählen, sich mit jemandem austauschen."Andere wenden sich mit echten Miseren an sie. Etwa einmal pro Wochen vergisst jemand, wo er sein Auto abgestellt hat. "Das kann ein echtes Problem werden in einer Stadt wie Weiden mit vielen Straßen." Gewöhnlich geht Ott mit demjenigen ein paar Straßen ab und hilft bei der Suche. "Finden wir das Auto nicht, muss er die Polizei alarmieren."In einer Seitenstraße stehen fünf Autos - Parkscheibenpflicht. "Da habe ich schon die kuriosesten Exemplare gesehen - von selbstgemalten bis hin zu DIN-A-4-Tafeln. Vom Gesetz her ist aber nur die bekannte blaue Scheibe zulässig." Oft werde sie gefragt, ob sie eine Prämie bekomme, wenn sie am Abend viele Strafzettel verteilt hat. "Das ist nicht der Fall - weder Prämien noch Ärger, wenn es wenige sind. Wir bekommen ein ganz normales Gehalt." Auch, wenn Maria Ott ihren Beruf nach all den Jahren noch leidenschaftlich gern macht, gibt es hin und wieder "schlechte Begegnungen". Die schlimmste Situation ist einige Jahre her. Ott stellte einem jungen Mann einen Strafzettel aus, der in der Fußgängerzone parkte. "Er hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt, ist auf mich zugekommen."Dann setzte er sich in sein Auto. "Ich wollte ihn den Strafzettel an die Scheibe heften. In dem Moment ist er losgefahren - und mir über meinen Fuß." Der Mann hielt nicht an, erkundigte sich nicht, wie es ihr geht. "Das war schlimm für mich. Und für ihn kam es richtig dick - unter anderem wegen Fahrerflucht. Das alles wegen 30 Euro." Das seien allerdings Ausnahmen. Die meisten Menschen seien froh, dass Ott und ihre Kollegen unterwegs sind, schätzen ihre Arbeit.Nach rund einer Stunde hat Maria Ott fünf Knöllchen verteilt, die nächste Runde wartet. Privat ist sie übrigens "zu 95 Prozent" mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs. "Ich will ja keinen Strafzettel bekommen", erzählt sie und lacht.