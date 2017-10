Autorin Marianne Ach las bei einer Matinee im Kunstverein aus ihrem neuen Roman "Von gestern eine Spur". Die gebürtige Eslarnerin (Jahrgang 1942), die von den Verlagen Lichtung und Karl Stutz vertreten wird, gehört zu den renommierten Stimmen bayerischer Frauen-Literatur, ohne dabei irgendeinem Klischee unterworfen zu sein. Die Lesung fand in kleiner, aber diskussionsfreudiger Runde statt.

In ihren bislang sieben Veröffentlichungen mit teils autobiographischen Zügen zur Oberpfalz hat die heute in München lebende Ach literarische Preziosen geschaffen, in denen die Autorin in ihrer genauen Beobachtung und in lakonisch knapper Wortwahl einen unverkennbaren Stil entwickelt hat.Auch in ihrem neuen Buch, kommt etwas zur Sprache, das sich vielleicht als Poesie und Witz der Kargheit bezeichnen lässt. Und wenn man darin bisher immer auch ein Stück authentischer Oberpfalz wahrnehmen durfte, so findet man diesmal das Geschehen und die Hauptfigur vor allem im Lebensraum jedweder Person Ü 50 verortet.Das Buch ist berührend, es besteht aus stillen, tagebuchartigen Miniaturen, die intime Einblicke in die Gefühlswelt einer Frau geben, deren Leben schon mehrere Brüche erfahren hat. Zentrales Motiv ist die Mutter-Sohn-Bindung, welche Ich-Erzählerin Therese als Mutter und Partnerin eines Muttersöhnchens an sich selber erfährt. Ihr eigener Sohn ist von einem auf den anderen Tag verschwunden, nach Jahren eine rätselhafte Karte, die keine Aufschlüsse gibt, außer dass sie Appell ist, das Leben zu leben.Aus diese Haltung heraus berichtet die Autorin in fast haikuartiger Knappheit von Freundschaft und Ehe, von Sehnsucht und Zufallsbekanntschaften, von Reisen, von der Schönheit eines Sommertags, dem Blick aus dem Fenster: Gelingen und Scheitern liegen oft nur um Haaresbreite auseinander. Die Lesung fand mit Unterstützung des Frauenforums Weiden-Neustadt statt. Die klassik-musikalische Umrahmung erhielt die Veranstaltung durch das "Duo Picardo" mit Melanie Häckel (Gitarre/Flöte) und Karl Gebhardt (Gitarre). Sie spielten unter anderem Werke von Chris Burgmann und Peter Morschek