Das "Mariensingen" im Mai stößt auf immer mehr Interesse in der Region. Das zeigt sich auch in der Herz-Jesu-Kirche, wo sich volkstümliche Musik aus der "Oberpfälzer Marienmesse" mit Texten des Frauen-bundes vereint.

(kzr) Eine besondere Stunde schenkte der "Oberpfälzer Saitenklang" unter der Leitung von Josef Sterr den Gläubigen in Herz-Jesu. Mit Marienliedern überzeugte die Gruppe, die Akkordeon, Gitarre und Veehharfe an die Stufen des Altares gebracht hatte.Pfarrer Gerhard Pausch erinnerte daran, dass die Christen im Marienmonat Mai die Mutter des Herrn ehrten und von ihrem Lebensbeispiel lernen könnten. "Das ist eine Zeit der Besinnung und Einkehr, um wieder Kraft zu schöpfen, für bevorstehende Aufgaben". Hildegard Mulzer und Rosi Wild vom Frauenbund trugen Zwischentexte vor. "Maria sei gegrüßt, ich staune, wie du, Maria, Gott eingelassen hast in dein Leben", so der erste. Lieder wie "Mutter, mit dir will ich gehen" oder "Hilf uns, Maria" umrahmten die ruhige Stunde. Zudem trug Sterr die Fürbitten in Oberpfälzer Mundart vor: "Wir bitt'n für die Arma im Berg und im Tol, halt für Leit überall". Am Ende ließen die Besucher die Musiker erst nach einer Zugabe gehen.