Kurz vor den Sommerferien dringen Konzertklänge in alle Winkel der Europaberufsschule. Es ist die Stimme der Sängerin Marine Organisjan. Flotte Rythmen und melancholische Töne wechseln sich ab abwechselten. Es fließen aber auch Tränen.

Vielleicht war es vorerst das letzte Konzert der Berufsschülerin und Sängerin Marine Oganisjan in Deutschland. Sie ist in der Ukraine als Tochter armenischer Eltern geboren und im Jahre 2013 mit den Eltern und dem kleinen Bruder nach Deutschland gekommen. Nur noch ein Gerichtsurteil kann die drohende Abschiebung stoppen. Deshalb standen der 22-Jährigen auch die Tränen in den Augen, als sie nach der letzten Zugabe hinter der Bühne verschwand.Während ihrer "Musikalischen Weltreise" mit zahlreichen Liedern in englischer, ukrainischer, russischer und armenischer Sprache war der Künstlerin ihre schwierige Situation jedoch nicht anzumerken. Schließlich ist es auch ihr Ziel, sich beim Wettbewerb "The Voice of Germany" zu beteiligen. Dass ihre Stimme diesen Wunsch rechtfertigt, davon waren die Zuhörer zutiefst überzeugt. Hell und klar, aber auch mit Inbrunst und tiefer musikalischer Hingebung klang das "Halleluja", das auch schon Leonhard Cohen berühmt gemacht hatte. Vorher war "Qele, Qele" der armenischen Popsängerin Sirucho aus dem "Grand Prix Eurovision" 2008 zu hören. Es folgten der Rihanna-Song "Diamond", "Je taime" von Lara Fabian und "To nisi" von Despina Vandi und "Enta Eih" von Nancy Ajram. Dazwischen klangen auch Volkslieder aus Armenien und der Ukraine.Schüler der Integrationsklassen der Europaberufsschule kündigten jedes Lied einzeln an und zitierten aus dem Text. "Musik ist der Grund meines Lebens", erzählt Marine über sich. Auch dass sie schon seit ihrer Kindergartenzeit auf Theaterbühnen stand. Die professionelle Mimik der Sängerin ist ein Beweis dafür. Singend mischte sie sich auch mit absolut selbstsicheren Bewegungen unter die Zuhörer und aktivierte diese zum Mitsingen und Mittanzen.Marine spricht selbst fünf Sprachen und singt in acht: "Jedes Wort geht mir durch das Herz." Die Stimmung der Lieder übertrug sich auch auf die Zuhörer. Fast immer klatschten sie mit, am Ende wurde tatsächlich getanzt. Die Gruppe "Deutsche Jugend in Europa" (DJO) mit Waldemar Hock sowie Tatjana Cybaeva organisierte das Konzert. Beide moderierten auch das Konzertgeschehen. Gefördert wurde die Veranstaltung aus Mitteln des Bundesprogramms "Demokratie leben". Dessen Programmverantwortliche waren durch Herbert Schmid von Arbeit und Leben sowie Eva Bauer vom Jugendforum Weiden vertreten."Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder treffen", sagte Marine nach ihrem Abschiedslied. Dieser Wunsch hängt jetzt vom Verwaltungsgericht ab. Marine will demnächst eine Berufsausbildung antreten und besitzt seit einem halben Jahr dafür einen gültigen Ausbildungsvertrag.