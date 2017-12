Sebastian Warnke, Kevin Kleinbaumhüter, Hendrik Golsch, Christian Rosenbach und Mirko Krüger hieß Marinekameradschafts-Leiter Harald Habermann im Schützenhaus ganz herzlich willkommen. Die Besatzungsmitglieder des früheren Patenboots der Stadt Weiden besuchten die Max-Reger-Stadt und die durch viele Besuche und Gegenbesuche befreundeten ehemaligen Seemänner aus Weiden.

Die "Weiden" war zwar im Jahr 2006 außer Dienst gestellt worden. Die Verbindung zu den norddeutschen Kameraden riss jedoch nie ab. Nach einem Empfang der Gäste aus dem hohen Norden im Hotel "Zur Post" besuchten Habermann und seine Vorstandsmitglieder mit ihnen das Kloster Waldsassen und den Weidener Christkindlmarkt. In einer Feierstunde lobte der Zweite Vorsitzender des Bayerischen Soldatenbunds (BSB), Josef Lang, die Kameradschaft und Treue unter den ehemaligen Marineangehörigen. Der Marinekameradschaft dankte er, dass sie sich in den BSB hervorragend einbrächte. Stadtrat Horst Fuchs übermittelte die Grüße des Oberbürgermeisters. Obwohl Weiden ja "nicht direkt am Meer" liege, sei die Marinekameradschaft ein wichtiger Teil der Vereinslandschaft.